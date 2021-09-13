https://uz.sputniknews.ru/20210913/delegatsiya-uzbekistana-uchastvuet-v-zasedanii-evropeyskogo-komiteta-voz-20478615.html

Делегация Узбекистана участвует в заседании Европейского комитета ВОЗ

Делегация Узбекистана участвует в заседании Европейского комитета ВОЗ

На сессии обсуждается уроки пандемии и готовность региональных систем здравоохранения к распространению новых инфекций. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T18:50+0500

2021-09-13T18:50+0500

2021-09-13T18:50+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

воз

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев участвует в 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, проходящей в эти дни в формате онлайн-видеоконференции.На заседании, в котором принимают участие чиновники 53 стран, министр представил результаты проводимых в Узбекистане реформ и реализации международных проектов в области медицины, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.Основной темой нынешнего заседания является состояние здоровья населения в европейском регионе, а также уроки пандемии Covid-19, в том числе подготовка ВОЗ и региональных систем здравоохранения к распространению новых инфекционных заболеваний, роль первичной медико-санитарной помощи во время пандемии и важность иммунизации.На сессии также будет обсуждаться реализация рабочей программы "Совместные меры по улучшению здоровья населения Европы" на 2020-2025 годы. Завершится встреча 15 сентября, после чего пройдут дополнительные брифинги и круглые столы по различным темам.Заседания регионального бюро ВОЗ проводятся ежегодно в сентябре. Предыдущее заседание также проводилось в виртуальном формате в связи с пандемией коронавируса.

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министерство здравоохранения узбекистана, воз, здравоохранение