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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/pilotov-vvs-afganistana-nachali-perebrasyvat-iz-uzbekistana-na-bazu-ssha-v-doxe-20466760.html
Пилотов ВВС Афганистана начали перебрасывать из Узбекистана на базу США в Дохе
Пилотов ВВС Афганистана начали перебрасывать из Узбекистана на базу США в Дохе
Ранее газета Wall Street Journal писала о соглашении, которое США удалось заключить с Узбекистаном. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T08:19+0500
2021-09-13T09:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Специальные рейсы из Термеза на юге Узбекистана начали переброску летчиков ВВС Афганистана, временно находившихся на узбекской территории, на военную базу США в Дохе. Он отказался уточнить другие детали переброски.Ранее газета Wall Street Journal писала о соглашении, которое США удалось заключить с Узбекистаном. Договор предполагал, что прибывшие в республику летчики афганских ВВС вместе с семьями уже в эти выходные будут переброшены на американскую военную базу.По данным издания, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что боевики оказывали давление на узбекские власти с целью добиться выдачи летчиков. Талибы при этом обещали амнистию всем чиновникам и военным.Однако летчики, несмотря на данные обещания, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных.По данным Wall Street Journal, всего в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Кроме того, в стране сейчас базируются 46 военных самолетов и вертолетов, которые прибыли ранее из Афганистана, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, пишет газета.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер —это была последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekistan-predupredil-ssha-chto-ne-mojet-ostavit-u-sebya-zleyshix-vragov-talibov-20300759.html
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Пилотов ВВС Афганистана начали перебрасывать из Узбекистана на базу США в Дохе

08:19 13.09.2021 (обновлено: 09:57 13.09.2021)
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© AFP / JUSTIN TALLISЭвакуируемые афганцы, иллюстративное фото
Эвакуируемые афганцы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© AFP / JUSTIN TALLIS
Ранее газета Wall Street Journal писала о соглашении, которое США удалось заключить с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Специальные рейсы из Термеза на юге Узбекистана начали переброску летчиков ВВС Афганистана, временно находившихся на узбекской территории, на военную базу США в Дохе.

"Специальный рейс вылетел сегодня вечером из Термеза в Узбекистане в Доху, на нем находятся пилоты ВВС Афганистана", — сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Он отказался уточнить другие детали переброски.
Ранее газета Wall Street Journal писала о соглашении, которое США удалось заключить с Узбекистаном.
Договор предполагал, что прибывшие в республику летчики афганских ВВС вместе с семьями уже в эти выходные будут переброшены на американскую военную базу.
По данным издания, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС.
Отмечается, что боевики оказывали давление на узбекские власти с целью добиться выдачи летчиков. Талибы при этом обещали амнистию всем чиновникам и военным.
Однако летчики, несмотря на данные обещания, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных.
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По данным Wall Street Journal, всего в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Кроме того, в стране сейчас базируются 46 военных самолетов и вертолетов, которые прибыли ранее из Афганистана, их дальнейшая судьба остается неясной.
Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, пишет газета.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер —это была последняя из 34 афганских провинций.
Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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