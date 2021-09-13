Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Все афганские военные покинули Узбекистан - МИД
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Все военнослужащие Афганистана и члены их семей эвакуированы в третью страну, сообщил представитель МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Завершилась эвакуация военнослужащих и гражданских лиц Афганистана, находившихся в силу обстоятельств на территории Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекского МИД Юсупа Кабулжанова.
"В силу известных событий в Афганистане группа бывших военнослужащих и представители гражданского населения Афганистана незаконно пересекли государственную границу Узбекистана и были задержаны. 12-13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну", - сказал дипломат.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что специальные рейсы из Термеза начали переброску афганских граждан на американскую военную базу в Дохе. Об этом договорились правительства США и Узбекистана. По данным Wall Street Journal, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые бежали в Узбекистан со своими семьями на угнанных самолетах и вертолетах после прихода к власти движения "Талибан"*. Всего было вывезено 585 человек. Как пишет издание, новые афганские власти оказывали давление на правительство республики, требуя выдачи летчиков.
В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. В середине августа представители террористического движения вошли в столицу этой страны. Президент Гани покинул дворец и бежал в ОАЭ, откуда спустя несколько дней выступил с заявлением о своем скором возвращении на родину.
Из аэропорта Кабула последние недели происходит массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран