https://uz.sputniknews.ru/20210913/vse-afganskie-voennye-pokinuli-uzbekistan---mid-20479213.html

Все афганские военные покинули Узбекистан - МИД

Все афганские военные покинули Узбекистан - МИД

Все военнослужащие Афганистана и члены их семей эвакуированы в третью страну, сообщил представитель МИД Узбекистана. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T19:58+0500

2021-09-13T19:58+0500

2021-09-13T19:58+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

сша

афганистан

катар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/17/9051732_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_f6f01517079464246f810cc4e5d571c3.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Завершилась эвакуация военнослужащих и гражданских лиц Афганистана, находившихся в силу обстоятельств на территории Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекского МИД Юсупа Кабулжанова.Ранее источник РИА Новости сообщал, что специальные рейсы из Термеза начали переброску афганских граждан на американскую военную базу в Дохе. Об этом договорились правительства США и Узбекистана. По данным Wall Street Journal, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые бежали в Узбекистан со своими семьями на угнанных самолетах и вертолетах после прихода к власти движения "Талибан"*. Всего было вывезено 585 человек. Как пишет издание, новые афганские власти оказывали давление на правительство республики, требуя выдачи летчиков.В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. В середине августа представители террористического движения вошли в столицу этой страны. Президент Гани покинул дворец и бежал в ОАЭ, откуда спустя несколько дней выступил с заявлением о своем скором возвращении на родину.Из аэропорта Кабула последние недели происходит массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

узбекистан

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сша, афганистан, катар