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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/vse-afganskie-voennye-pokinuli-uzbekistan---mid-20479213.html
Все афганские военные покинули Узбекистан - МИД
Все афганские военные покинули Узбекистан - МИД
Все военнослужащие Афганистана и члены их семей эвакуированы в третью страну, сообщил представитель МИД Узбекистана. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T19:58+0500
2021-09-13T19:58+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
сша
афганистан
катар
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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Завершилась эвакуация военнослужащих и гражданских лиц Афганистана, находившихся в силу обстоятельств на территории Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекского МИД Юсупа Кабулжанова.Ранее источник РИА Новости сообщал, что специальные рейсы из Термеза начали переброску афганских граждан на американскую военную базу в Дохе. Об этом договорились правительства США и Узбекистана. По данным Wall Street Journal, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые бежали в Узбекистан со своими семьями на угнанных самолетах и вертолетах после прихода к власти движения "Талибан"*. Всего было вывезено 585 человек. Как пишет издание, новые афганские власти оказывали давление на правительство республики, требуя выдачи летчиков.В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. В середине августа представители террористического движения вошли в столицу этой страны. Президент Гани покинул дворец и бежал в ОАЭ, откуда спустя несколько дней выступил с заявлением о своем скором возвращении на родину.Из аэропорта Кабула последние недели происходит массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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узбекистан, сша, афганистан, катар

Все афганские военные покинули Узбекистан - МИД

19:58 13.09.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Все военнослужащие Афганистана и члены их семей эвакуированы в третью страну, сообщил представитель МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Завершилась эвакуация военнослужащих и гражданских лиц Афганистана, находившихся в силу обстоятельств на территории Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя узбекского МИД Юсупа Кабулжанова.
"В силу известных событий в Афганистане группа бывших военнослужащих и представители гражданского населения Афганистана незаконно пересекли государственную границу Узбекистана и были задержаны. 12-13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну", - сказал дипломат.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что специальные рейсы из Термеза начали переброску афганских граждан на американскую военную базу в Дохе. Об этом договорились правительства США и Узбекистана. По данным Wall Street Journal, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые бежали в Узбекистан со своими семьями на угнанных самолетах и вертолетах после прихода к власти движения "Талибан"*. Всего было вывезено 585 человек. Как пишет издание, новые афганские власти оказывали давление на правительство республики, требуя выдачи летчиков.
В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. В середине августа представители террористического движения вошли в столицу этой страны. Президент Гани покинул дворец и бежал в ОАЭ, откуда спустя несколько дней выступил с заявлением о своем скором возвращении на родину.
Из аэропорта Кабула последние недели происходит массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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