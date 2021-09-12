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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210912/afganskix-letchikov-naxodyaschixsya-v-uzbekistane-perebrosyat-na-voennuyu-bazu-ssha-20462333.html
Афганских летчиков, находящихся в Узбекистане, перебросят на военную базу США
Афганских летчиков, находящихся в Узбекистане, перебросят на военную базу США
Как следует из источника, боевики оказывали давление на власти Узбекистана, желая добиться выдачи им летчиков, бежавших из Афганистана. 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T11:02+0500
2021-09-12T11:02+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
эвакуация
летчик
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. США и Узбекистан договорились о том, что временно размещенные в республике пилоты афганских ВВС вместе со своими семьями в ближайшие выходные будут переброшены на американскую военную базу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.Как следует из источника, боевики оказывали давление на власти Узбекистана, желая добиться выдачи им летчиков, бежавших из Афганистана.Однако, несмотря на обещанную движением "Талибан"* амнистию всем чиновникам и военным, летчики ВВС Афганистана все же опасаются безопасность свою и родных. В настоящий момент на территории Узбекистана находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников, передает WSJ. Все они должны будут в ближайшие часы вылететь на военную базу США в Дохе. Куда они отправятся после - не уточняется.Кроме того, по сообщению СМИ, в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов, которые ранее прибыли из Афганистана. Пока не поступало сообщений о том, что будет с техникой дальше.В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. В середине августа представители террористического движения вошли в столицу этой страны. Президент Гани покинул дворец и бежал в ОАЭ, откуда спустя несколько дней выступил с заявлением о своем скором возвращении на родину.Из аэропорта Кабула последние недели происходит массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. Между тем талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/uzbekistan-gotov-k-razvitiyu-dialoga-s-novym-pravitelstvom-afganistana-20414696.html
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узбекистан, афганистан, эвакуация, летчик

Афганских летчиков, находящихся в Узбекистане, перебросят на военную базу США

11:02 12.09.2021
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© AP Photo / Rahmat GulСамолет афганских ВВС
Самолет афганских ВВС - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Как следует из источника, боевики оказывали давление на власти Узбекистана, желая добиться выдачи им летчиков, бежавших из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. США и Узбекистан договорились о том, что временно размещенные в республике пилоты афганских ВВС вместе со своими семьями в ближайшие выходные будут переброшены на американскую военную базу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.
Как следует из источника, боевики оказывали давление на власти Узбекистана, желая добиться выдачи им летчиков, бежавших из Афганистана.
Однако, несмотря на обещанную движением "Талибан"* амнистию всем чиновникам и военным, летчики ВВС Афганистана все же опасаются безопасность свою и родных. В настоящий момент на территории Узбекистана находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников, передает WSJ. Все они должны будут в ближайшие часы вылететь на военную базу США в Дохе. Куда они отправятся после - не уточняется.
Кроме того, по сообщению СМИ, в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов, которые ранее прибыли из Афганистана. Пока не поступало сообщений о том, что будет с техникой дальше.
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2021
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Узбекистан готов к развитию диалога с новым правительством Афганистана
8 сентября, 14:08
878
В июне этого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. В середине августа представители террористического движения вошли в столицу этой страны. Президент Гани покинул дворец и бежал в ОАЭ, откуда спустя несколько дней выступил с заявлением о своем скором возвращении на родину.
Из аэропорта Кабула последние недели происходит массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев.
Между тем талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
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