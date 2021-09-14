https://uz.sputniknews.ru/20210914/ministr-yustitsii-uzbekistana-otchitalsya-pered-deputatami-20492956.html

Министр юстиции Узбекистана отчитался перед депутатами

Министр юстиции Узбекистана отчитался перед депутатами

Чиновник рассказал о мерах по повышению правосознания и правовой культуры в обществе. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T18:30+0500

2021-09-14T18:30+0500

2021-09-14T18:30+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Министр юстиции Русланбек Давлетов выступил перед Законодательным собранием Олий Мажлиса и рассказал о мерах по повышению правовой культуры в обществе, сообщает пресс-служба министерства.По словам чиновника, в первую очередь ведомство уделяет пристальное внимание повышению правовой грамотности. Так, в рамках кампании "Поддержка фермера" представители госорганов выявили и помогли исправить более 156 тысяч ошибок и неточностей в договорных документах с фермерами. Жителям оказана практическая помощь, даны рекомендации.О росте интереса к правовой информации свидетельствует и то, что за пять лет количество обращений к национальной электронной базе законодательных актов Lex.uz выросло с 200 тысяч до 1,5 миллионов. Это особенно важно из-за большого количества принимаемых нормативно-правовых актов. Только в этом году было принято 1300 документов, и естественно, люди не могут запомнить их все, и здесь на помощь им приходит электронная законодательная база.Кроме того, большое внимание министерство уделяет оказанию юридической помощи населению.Поэтому в рамках проекта "Pro bono" адвокаты оказали более 60 тысяч бесплатных консультаций физическим и юридическим лицам. Бесплатная юридическая помощь оказывается также через НПО "Мадад", открывшего филиалы в 60 округах.Уделяет внимание ведомство и образованию местных чиновников. Так, за минувший год обучение и аттестацию прошли 5,5 тысяч должностных лиц на местах.Ранее сообщалось, что Минюст нанимает тысячу юристов для работы в Центрах юридических услуг во всех регионах страны. Центры будут созданы под эгидой Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, областных и городских управлений юстиции. Все юридические услуги будут осуществляться через электронную систему E-huquqshunos, которая начнет работу с 1 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-uzbekistane-poyavyatsya-regionalnye-predstaviteli-ombudsmena-20457811.html

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министерство юстиции узбекистана, законодательная палата олий мажлиса