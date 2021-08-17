https://uz.sputniknews.ru/20210817/minyust-jdet-na-rabotu-tysyachu-yuristov-20108444.html
Минюст ждет на работу тысячу юристов
Минюст ждет на работу тысячу юристов
Работодатель предлагает заработную плату до 5 млн сумов с доплатой, соцобеспечение с доступом к ведомственному медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T12:20+0500
2021-08-17T12:20+0500
2021-08-17T12:27+0500
общество
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трудоустройство
минюст узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Министерство юстиции объявило конкурс на укомплектование Центров юридических услуг во всех регионах республики квалифицированными кадрами. Ведомство намерено принять на работу тысячу юристов.Соответствующее объявление размещено в официальном Telegram-канале министерства. От кандидатов требуется наличие высшего образования по специальности "юриспруденция" или диплома курсов переподготовки юридических кадров по международным стандартам при ТГЮУ, а также отличное владение государственным языком. Знание иностранного будет преимуществом. Для должности же начальника Центра требуется стаж работы по специальности не менее двух лет.Работодатель в свою очередь предлагает заработную плату в размере 4-5 млн сумов с доплатой в зависимости от должности, соцобеспечение с доступом к ведомственному медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному комплексу.Откликнуться на вакансии можно до 6 сентября 2021 года на сайт vacancy.adliya.uz. Дополнительная информация о порядке приема на работу размещена здесь. В случае нарушения процедуры приема на работу или коррупции в Минюсте предлагают обращаться по телефону (71) 207-04-64 или через Telegram-бот@anticorbot.О создании во всех районах и городах республики центров юридического обслуживания было объявлено в конце июля. Они будут созданы в форме структурных подразделений Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, областного и Ташкентского городского управления юстиции. Соответственно, будут им подчиняться.Все юридические услуги будут осуществляться через электронную систему E-huquqshunos, которая начнет работу с 1 октября. С этого же дня начнут работать и центры. В связи с этим в районных и городских подразделениях отдельных госорганизаций сокращается в общей сложности 1 182 штатные единицы юридических служб.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/minyust-uprazdnit-jurnaly-registratsii-dannyx-o-svoix-sotrudnikax-19119090.html
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-minyuste-reshili-po-novomu-borotsya-s-korruptsiey-19619466.html
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узбекистан, трудоустройство, минюст узбекистана
Минюст ждет на работу тысячу юристов
12:20 17.08.2021 (обновлено: 12:27 17.08.2021)
Работодатель предлагает заработную плату до 5 млн сумов с доплатой, соцобеспечение с доступом к ведомственному медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному комплексу.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Министерство юстиции объявило конкурс на укомплектование Центров юридических услуг во всех регионах республики квалифицированными кадрами. Ведомство намерено принять на работу тысячу юристов.
Соответствующее объявление размещено
в официальном Telegram-канале министерства. От кандидатов требуется наличие высшего образования по специальности "юриспруденция" или диплома курсов переподготовки юридических кадров по международным стандартам при ТГЮУ, а также отличное владение государственным языком. Знание иностранного будет преимуществом. Для должности же начальника Центра требуется стаж работы по специальности не менее двух лет.
Работодатель в свою очередь предлагает заработную плату в размере 4-5 млн сумов с доплатой в зависимости от должности, соцобеспечение с доступом к ведомственному медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному комплексу.
Откликнуться на вакансии можно до 6 сентября 2021 года на сайт vacancy.adliya.uz
. Дополнительная информация о порядке приема на работу размещена здесь
.
В случае нарушения процедуры приема на работу или коррупции в Минюсте предлагают обращаться по телефону (71) 207-04-64 или через Telegram-бот@anticorbot.
О создании во всех районах и городах республики центров юридического обслуживания было объявлено
в конце июля. Они будут созданы в форме структурных подразделений Министерства юстиции Республики Каракалпакстан, областного и Ташкентского городского управления юстиции. Соответственно, будут им подчиняться.
Все юридические услуги будут осуществляться через электронную систему E-huquqshunos, которая начнет работу с 1 октября. С этого же дня начнут работать и центры. В связи с этим в районных и городских подразделениях отдельных госорганизаций сокращается в общей сложности 1 182 штатные единицы юридических служб.