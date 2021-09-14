https://uz.sputniknews.ru/20210914/prezidenty-uzbekistana-i-rossii-obsudili-po-telefonu-obstanovku-v-afganistane-20490031.html

Президенты Узбекистана и России обсудили по телефону обстановку в Афганистане

Президенты Узбекистана и России обсудили по телефону обстановку в Афганистане

Главы государств в телефонной беседе обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T16:06+0500

2021-09-14T16:06+0500

2021-09-14T16:06+0500

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Главы Узбекистан и России провели телефонный разговор, в котором детально обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства.Речь также шла о региональной повестке в контексте складывающейся ситуации в Афганистане. Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин также рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.Ранее президент России сообщил СМИ, что вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заразились коронавирусом.Поэтому его участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе будет проходить в онлайн режиме.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/lavrov-vizit-shavkata-mirziyoeva-v-rossiyu-sostoitsya-kak-tolko-pozvolit-epidsituatsiya-20353658.html

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владимир путин, шавкат мирзиёев, телефонный разговор