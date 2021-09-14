https://uz.sputniknews.ru/20210914/vladimir-putin-ushel-na-samoizolyatsiyu-20488099.html

Владимир Путин ушел на самоизоляцию

Владимир Путин ушел на самоизоляцию

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров". 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T14:31+0500

2021-09-14T14:31+0500

2021-09-14T14:31+0500

россия

владимир путин

коронавирус covid-19

самоизоляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/1b/14853955_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ef93f40b696d28c05ec11e8438fa5899.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заразились коронавирусом, передает РИА Новости.По этой причине в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе Владимир Путин примет участие в формате онлайн.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров".Напомним, 30 июня 2021 года в рамках прямой линии в эфире Владимир Путин рассказал, что он и его дочь получили прививку "Спутник V".На вопрос о реакции после укола президент пояснил, что у него "вечером повысилась температура до 37,2, утром было уже 36,6".

https://uz.sputniknews.ru/20210913/sovmestnaya-vstrecha-glav-stran-shos-i-odkb-proydet-v-dushanbe-20469977.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, коронавирус covid-19, самоизоляция