https://uz.sputniknews.ru/20210914/vladimir-putin-ushel-na-samoizolyatsiyu-20488099.html
Владимир Путин ушел на самоизоляцию
Владимир Путин ушел на самоизоляцию
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров". 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T14:31+0500
2021-09-14T14:31+0500
2021-09-14T14:31+0500
россия
владимир путин
коронавирус covid-19
самоизоляция
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заразились коронавирусом, передает РИА Новости.По этой причине в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе Владимир Путин примет участие в формате онлайн.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров".Напомним, 30 июня 2021 года в рамках прямой линии в эфире Владимир Путин рассказал, что он и его дочь получили прививку "Спутник V".На вопрос о реакции после укола президент пояснил, что у него "вечером повысилась температура до 37,2, утром было уже 36,6".
https://uz.sputniknews.ru/20210913/sovmestnaya-vstrecha-glav-stran-shos-i-odkb-proydet-v-dushanbe-20469977.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, коронавирус covid-19, самоизоляция
Владимир Путин ушел на самоизоляцию
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров".
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Президент России сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заразились коронавирусом, передает
РИА Новости.
По этой причине в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе Владимир Путин примет участие в формате онлайн.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров".
Напомним, 30 июня 2021 года в рамках прямой линии в эфире Владимир Путин рассказал
, что он и его дочь получили прививку "Спутник V".
На вопрос о реакции после укола президент пояснил, что у него "вечером повысилась температура до 37,2, утром было уже 36,6".