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https://uz.sputniknews.ru/20210914/vladimir-putin-ushel-na-samoizolyatsiyu-20488099.html
Владимир Путин ушел на самоизоляцию
Владимир Путин ушел на самоизоляцию
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров". 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T14:31+0500
2021-09-14T14:31+0500
россия
владимир путин
коронавирус covid-19
самоизоляция
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заразились коронавирусом, передает РИА Новости.По этой причине в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе Владимир Путин примет участие в формате онлайн.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров".Напомним, 30 июня 2021 года в рамках прямой линии в эфире Владимир Путин рассказал, что он и его дочь получили прививку "Спутник V".На вопрос о реакции после укола президент пояснил, что у него "вечером повысилась температура до 37,2, утром было уже 36,6".
https://uz.sputniknews.ru/20210913/sovmestnaya-vstrecha-glav-stran-shos-i-odkb-proydet-v-dushanbe-20469977.html
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владимир путин, коронавирус covid-19, самоизоляция

Владимир Путин ушел на самоизоляцию

14:31 14.09.2021
206
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Перейти в фотобанк
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров".
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции из-за того, что несколько человек в его окружении заразились коронавирусом, передает РИА Новости.
По этой причине в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе Владимир Путин примет участие в формате онлайн.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сдал тест, который показал, что "он абсолютно здоров".
Флажок и планшет с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
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Напомним, 30 июня 2021 года в рамках прямой линии в эфире Владимир Путин рассказал, что он и его дочь получили прививку "Спутник V".
На вопрос о реакции после укола президент пояснил, что у него "вечером повысилась температура до 37,2, утром было уже 36,6".
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