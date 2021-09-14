https://uz.sputniknews.ru/20210914/rasul-kusherbaev-v-kurortnoy-zone-amirsay-vyrubleno-okolo-700-derevev--20495353.html

Расул Кушербаев: в курортной зоне "Амирсай" вырублено около 700 деревьев

Расул Кушербаев: в курортной зоне "Амирсай" вырублено около 700 деревьев

По словам депутата, природе нанесен ущерб почти на 400 миллионов сумов. Все материалы по делу переданы в прокуратуру. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T21:15+0500

2021-09-14T21:15+0500

2021-09-14T21:15+0500

общество

ташкентская область

депутат

госкомэкологии

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Около 700 деревьев вырублено на территории курортной зоны "Амирсай" в Бостанлыкском районе Ташкентской области, написал в своем Telegram-канале депутат Расул Кушербаев. Как сообщил депутат, сотрудники Комитета по экологии и охране окружающей среды передали все необходимые материалы по делу в прокуратуру.В августе этого года власти Узбекистана продлили действующий в стране мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников до 2024 года. Данная ограничительная мера вступила в силу по распоряжению президента, озвученного в ходе видеоселекторного совещания.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-uzbekistane-poyavitsya-ekologicheskaya-politsiya-20450533.html

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ташкентская область, депутат, госкомэкологии, государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан