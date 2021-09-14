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Военные Узбекистана участвуют в учениях ШОС в России
Военные Узбекистана участвуют в учениях ШОС в России
В ходе учений военнослужащие восьми стран отработают совместные действия по подготовке и проведению антитеррористической операции. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T12:44+0500
2021-09-14T12:44+0500
общество
шос
вооруженные силы
учения
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Представители Узбекистана принимают участие в антитеррористических командно-штабных учениях "Мирная миссия – 2021" в Оренбуржской области России, сообщает пресс-служба Министерства обороны.В ходе учений, которые пройдут на полигоне "Донгуз" с 11 по 25 сентября, военнослужащие восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества отработают совместные действия по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск государств-членов ШОС. Всего в тренировке принимают участие около четырех тысяч человек из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Индии и Пакистана.Как сообщает сайт телеканала "Звезда", Китай и Казахстан привезут на учения свою технику, остальным участникам военную технику предоставит российская сторона. В операции будут также задействована авиация: вертолеты МИ-8, самолеты-разведчики СУ-24МР, истребители бомбардировщики СУ-34 и военно-транспортные самолеты Ил-76.Военные Узбекистана также принимают участие в военных учениях "Запад 2021" на 14 полигонах России и Беларуси. В маневрах участвуют около 200 тысяч военнослужащих из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других, а также сотни единиц боевой техники.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/sily-pvo-uzbekistana-provodyat-uchebnye-sbory-na-granitse-s-afganistanom-20392841.html
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шос, вооруженные силы, учения

Военные Узбекистана участвуют в учениях ШОС в России

12:44 14.09.2021
281
© пресс-служба министерства обороны УзбекистанаВоенные Узбекистана прибыли на полигон "Донгуз" в Оренбуржской области на учения ШОС
Военные Узбекистана прибыли на полигон Донгуз в Оренбуржской области на учения ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© пресс-служба министерства обороны Узбекистана
В ходе учений военнослужащие восьми стран отработают совместные действия по подготовке и проведению антитеррористической операции.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Представители Узбекистана принимают участие в антитеррористических командно-штабных учениях "Мирная миссия – 2021" в Оренбуржской области России, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ходе учений, которые пройдут на полигоне "Донгуз" с 11 по 25 сентября, военнослужащие восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества отработают совместные действия по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск государств-членов ШОС. Всего в тренировке принимают участие около четырех тысяч человек из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Индии и Пакистана.
© пресс-служба министерства обороны УзбекистанаВоенные Узбекистана прибыли на полигон "Донгуз" в Оренбуржской области на учения ШОС
Военные Узбекистана прибыли на полигон Донгуз в Оренбуржской области на учения ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Военные Узбекистана прибыли на полигон "Донгуз" в Оренбуржской области на учения ШОС
© пресс-служба министерства обороны Узбекистана
Как сообщает сайт телеканала "Звезда", Китай и Казахстан привезут на учения свою технику, остальным участникам военную технику предоставит российская сторона. В операции будут также задействована авиация: вертолеты МИ-8, самолеты-разведчики СУ-24МР, истребители бомбардировщики СУ-34 и военно-транспортные самолеты Ил-76.
Военные Узбекистана также принимают участие в военных учениях "Запад 2021" на 14 полигонах России и Беларуси. В маневрах участвуют около 200 тысяч военнослужащих из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других, а также сотни единиц боевой техники.
Силы ПВО Узбекистана проводят учения на границе с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
Общество
Силы ПВО Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном
7 сентября, 10:43
1067
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