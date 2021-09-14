https://uz.sputniknews.ru/20210914/voennye-uzbekistana-uchastvuyut-v-ucheniyax-shos-v-rossii-20486108.html

Военные Узбекистана участвуют в учениях ШОС в России

Военные Узбекистана участвуют в учениях ШОС в России

В ходе учений военнослужащие восьми стран отработают совместные действия по подготовке и проведению антитеррористической операции. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T12:44+0500

2021-09-14T12:44+0500

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общество

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учения

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Представители Узбекистана принимают участие в антитеррористических командно-штабных учениях "Мирная миссия – 2021" в Оренбуржской области России, сообщает пресс-служба Министерства обороны.В ходе учений, которые пройдут на полигоне "Донгуз" с 11 по 25 сентября, военнослужащие восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества отработают совместные действия по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск государств-членов ШОС. Всего в тренировке принимают участие около четырех тысяч человек из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Индии и Пакистана.Как сообщает сайт телеканала "Звезда", Китай и Казахстан привезут на учения свою технику, остальным участникам военную технику предоставит российская сторона. В операции будут также задействована авиация: вертолеты МИ-8, самолеты-разведчики СУ-24МР, истребители бомбардировщики СУ-34 и военно-транспортные самолеты Ил-76.Военные Узбекистана также принимают участие в военных учениях "Запад 2021" на 14 полигонах России и Беларуси. В маневрах участвуют около 200 тысяч военнослужащих из стран ОДКБ, Индии, Пакистана и других, а также сотни единиц боевой техники.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/sily-pvo-uzbekistana-provodyat-uchebnye-sbory-na-granitse-s-afganistanom-20392841.html

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