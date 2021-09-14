https://uz.sputniknews.ru/20210914/yulduz-usmanova-spoet-svoi-luchshie-xity-na-festivale-v-dushanbe-20489503.html
Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе
Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе
Также на главной сцене Dushanbe summer Fest 2021 музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T15:30+0500
2021-09-14T15:30+0500
2021-09-14T15:30+0500
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фестиваль
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Юлдуз Усманова выступит на концерте в Душанбе в рамках третьего летнего фестиваля Dushanbe summer Fest 2021, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на столичную мэрию. Также на главной сцене фестиваля свои музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы.Мероприятие пройдет на ипподроме "Наврузгох" в период с 25 по 26 сентября.Отмечается, что фестиваль состоится в ходе объявления Душанбе туристической столицей стран-членов ШОС — 2020-2021 и культурной столицей СНГ — 2021. К тому же концерт будет приурочен к 30-летию независимости Таджикистана.Ранее Dushanbe Summer Fest проходил в таджикской столице в августе 2018 года и в этом же месяце 2019-го. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020-м проведение летнего фестиваля пришлось отменить.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/19207032.html
https://uz.sputniknews.ru/20210609/biletov-net-v-dushanbe-na-kontserte-yulduz-usmanovoy-ojidaetsya-anshlag-19163693.html
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таджикистан, концерт, юлдуз усманова, фестиваль
Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе
Также на главной сцене Dushanbe summer Fest 2021 музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Юлдуз Усманова выступит на концерте в Душанбе в рамках третьего летнего фестиваля Dushanbe summer Fest 2021, сообщает
Sputnik Таджикистан со ссылкой на столичную мэрию.
Также на главной сцене фестиваля свои музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы.
Мероприятие пройдет на ипподроме "Наврузгох" в период с 25 по 26 сентября.
Отмечается, что фестиваль состоится в ходе объявления Душанбе туристической столицей стран-членов ШОС — 2020-2021 и культурной столицей СНГ — 2021. К тому же концерт будет приурочен к 30-летию независимости Таджикистана.
Ранее Dushanbe Summer Fest проходил в таджикской столице в августе 2018 года и в этом же месяце 2019-го. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020-м проведение летнего фестиваля пришлось отменить.