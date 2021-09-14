https://uz.sputniknews.ru/20210914/yulduz-usmanova-spoet-svoi-luchshie-xity-na-festivale-v-dushanbe-20489503.html

Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе

Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе

Также на главной сцене Dushanbe summer Fest 2021 музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T15:30+0500

2021-09-14T15:30+0500

2021-09-14T15:30+0500

в мире

таджикистан

концерт

юлдуз усманова

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19207056_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_346889ced862ff017fc33e781154bd78.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Юлдуз Усманова выступит на концерте в Душанбе в рамках третьего летнего фестиваля Dushanbe summer Fest 2021, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на столичную мэрию. Также на главной сцене фестиваля свои музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы.Мероприятие пройдет на ипподроме "Наврузгох" в период с 25 по 26 сентября.Отмечается, что фестиваль состоится в ходе объявления Душанбе туристической столицей стран-членов ШОС — 2020-2021 и культурной столицей СНГ — 2021. К тому же концерт будет приурочен к 30-летию независимости Таджикистана.Ранее Dushanbe Summer Fest проходил в таджикской столице в августе 2018 года и в этом же месяце 2019-го. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020-м проведение летнего фестиваля пришлось отменить.

https://uz.sputniknews.ru/20210611/19207032.html

https://uz.sputniknews.ru/20210609/biletov-net-v-dushanbe-na-kontserte-yulduz-usmanovoy-ojidaetsya-anshlag-19163693.html

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таджикистан, концерт, юлдуз усманова, фестиваль