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Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе
Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе
Также на главной сцене Dushanbe summer Fest 2021 музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T15:30+0500
2021-09-14T15:30+0500
в мире
таджикистан
концерт
юлдуз усманова
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Юлдуз Усманова выступит на концерте в Душанбе в рамках третьего летнего фестиваля Dushanbe summer Fest 2021, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на столичную мэрию. Также на главной сцене фестиваля свои музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы.Мероприятие пройдет на ипподроме "Наврузгох" в период с 25 по 26 сентября.Отмечается, что фестиваль состоится в ходе объявления Душанбе туристической столицей стран-членов ШОС — 2020-2021 и культурной столицей СНГ — 2021. К тому же концерт будет приурочен к 30-летию независимости Таджикистана.Ранее Dushanbe Summer Fest проходил в таджикской столице в августе 2018 года и в этом же месяце 2019-го. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020-м проведение летнего фестиваля пришлось отменить.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/19207032.html
https://uz.sputniknews.ru/20210609/biletov-net-v-dushanbe-na-kontserte-yulduz-usmanovoy-ojidaetsya-anshlag-19163693.html
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таджикистан, концерт, юлдуз усманова, фестиваль

Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе

15:30 14.09.2021
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© © Пресс-служба президента ТаджикистанаЮлдуз Усманова выступает на концерте в Душанбе
Юлдуз Усманова выступает на концерте в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© © Пресс-служба президента Таджикистана
Также на главной сцене Dushanbe summer Fest 2021 музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Юлдуз Усманова выступит на концерте в Душанбе в рамках третьего летнего фестиваля Dushanbe summer Fest 2021, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на столичную мэрию.
Также на главной сцене фестиваля свои музыкальные композиции исполнят Арон Афшор, Хамид Хироод и многие другие певцы.
Ҳунарнамоии Юлдуз Усмонова дар Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Видео
Песни, танцы, овации: Юлдуз Усманова "зажгла" публику на концерте в Душанбе
11 июня, 12:06
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Мероприятие пройдет на ипподроме "Наврузгох" в период с 25 по 26 сентября.
Отмечается, что фестиваль состоится в ходе объявления Душанбе туристической столицей стран-членов ШОС — 2020-2021 и культурной столицей СНГ — 2021. К тому же концерт будет приурочен к 30-летию независимости Таджикистана.
Певица Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
Билетов нет: в Душанбе на концерте Юлдуз Усмановой ожидается аншлаг
9 июня, 12:54
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Ранее Dushanbe Summer Fest проходил в таджикской столице в августе 2018 года и в этом же месяце 2019-го. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020-м проведение летнего фестиваля пришлось отменить.
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