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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/20506952.html
В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния
В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния
В совместном заявлении государства-члены ОДКБ обратились к международному сообществу с призывом увеличить гуманитарную помощь населению Афганистана. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T14:46+0500
2021-09-15T15:49+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
душанбе
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Душанбе завершилось совместное заседание совета министров обороны и иностранных дел, а также комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, передает Sputnik Таджикистан. Стороны приняли совместное заявление, в котором призвали этноконфессиональные группы Афганистана воздерживаться от вооруженного противостояния.В документе говорится также о необходимости для Афганистана реализовать меры, которые стабилизируют обстановку, сохранят жизни мирного населения, восстановят мир, экономическое развитие страны. Отдельный пункт заявления посвящен искоренению в Афганистане терроризма и наркопреступности.В ОДКБ призывают пресекать любые исходящие от Афганистана угрозы безопасности, подтверждая при этом готовность задействовать все свои ресурсы для обеспечения безопасности стран региона.Вместе с тем в совместном заявлении государства-члены ОДКБ обратились к международному сообществу с призывом увеличить гуманитарную помощь населению Афганистана.В Организации намерены поддерживать Афганистан в процессе становления мирной, стабильной обстановки в стране, а также участвовать в международных усилиях в этом направлении.Захват талибами власти в АфганистанеМесяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-napravil-v-afganistan-odejdu-i-medikamenty-20492755.html
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В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния

14:46 15.09.2021 (обновлено: 15:49 15.09.2021)
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© REUTERS / West Asia News AgencyБоец "Талибана"* с винтовкой в парке развлечений в Кабуле
Боец Талибана* с винтовкой в парке развлечений в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
В совместном заявлении государства-члены ОДКБ обратились к международному сообществу с призывом увеличить гуманитарную помощь населению Афганистана.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Душанбе завершилось совместное заседание совета министров обороны и иностранных дел, а также комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, передает Sputnik Таджикистан. Стороны приняли совместное заявление, в котором призвали этноконфессиональные группы Афганистана воздерживаться от вооруженного противостояния.
В документе говорится также о необходимости для Афганистана реализовать меры, которые стабилизируют обстановку, сохранят жизни мирного населения, восстановят мир, экономическое развитие страны. Отдельный пункт заявления посвящен искоренению в Афганистане терроризма и наркопреступности.
В ОДКБ призывают пресекать любые исходящие от Афганистана угрозы безопасности, подтверждая при этом готовность задействовать все свои ресурсы для обеспечения безопасности стран региона.
Вместе с тем в совместном заявлении государства-члены ОДКБ обратились к международному сообществу с призывом увеличить гуманитарную помощь населению Афганистана.
В Организации намерены поддерживать Афганистан в процессе становления мирной, стабильной обстановки в стране, а также участвовать в международных усилиях в этом направлении.
Гуманитарная помощь Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
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Захват талибами власти в Афганистане

Месяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.
Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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