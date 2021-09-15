https://uz.sputniknews.ru/20210915/20506952.html

В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния

В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния

В совместном заявлении государства-члены ОДКБ обратились к международному сообществу с призывом увеличить гуманитарную помощь населению Афганистана. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T14:46+0500

2021-09-15T14:46+0500

2021-09-15T15:49+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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душанбе

одкб

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Душанбе завершилось совместное заседание совета министров обороны и иностранных дел, а также комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, передает Sputnik Таджикистан. Стороны приняли совместное заявление, в котором призвали этноконфессиональные группы Афганистана воздерживаться от вооруженного противостояния.В документе говорится также о необходимости для Афганистана реализовать меры, которые стабилизируют обстановку, сохранят жизни мирного населения, восстановят мир, экономическое развитие страны. Отдельный пункт заявления посвящен искоренению в Афганистане терроризма и наркопреступности.В ОДКБ призывают пресекать любые исходящие от Афганистана угрозы безопасности, подтверждая при этом готовность задействовать все свои ресурсы для обеспечения безопасности стран региона.Вместе с тем в совместном заявлении государства-члены ОДКБ обратились к международному сообществу с призывом увеличить гуманитарную помощь населению Афганистана.В Организации намерены поддерживать Афганистан в процессе становления мирной, стабильной обстановки в стране, а также участвовать в международных усилиях в этом направлении.Захват талибами власти в АфганистанеМесяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-napravil-v-afganistan-odejdu-i-medikamenty-20492755.html

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