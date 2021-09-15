https://uz.sputniknews.ru/20210915/kazaxstanskie-deputaty-predlagayut-ogranichit-sotsseti-20508444.html
Казахстанские депутаты предлагают ограничить соцсети
Казахстанские депутаты предлагают ограничить соцсети
Согласно законопроекту, иностранные мессенджеры и социальные сети должны зарегистрироваться в госорганах и открыть в Казахстане свои представительства или... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T16:38+0500
2021-09-15T16:38+0500
2021-09-15T16:38+0500
в мире
интернет
казахстан
законопроект
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Казахстанские парламентарии рассмотрят законопроект, регулирующий деятельность иностранных онлайн-платформ и мессенджеров на территории республики, сообщает интернет-журнал Vласть.Новые правила для интернет-сайтов и сервисов для обмена мгновенными сообщениями содержатся в предлагаемых изменениях и дополнениях в законодательные акты о защите прав ребенка. Инициаторами поправок стали депутаты Динара Закиева и Айдос Сарым.В частности, чтобы продолжить работу на территории Казахстана, зарубежным онлайн-платформам необходимо зарегистрировать юридическое лицо и открыть свой филиал в республике. Руководить филиалом обязательно должен гражданин Казахстана. В противном случае сайтам и мессенджерам грозит блокировка.Необходимость такого законопроекта авторы обосновывают распространившимся в последнее время кибербуллингом – травлей человека с помощью соцсетей и мессенджеров. Поправки позволят усовершенствовать законодательное регулирование мер по противодействию противоправному контенту в интернете.Кроме того, если законопроект будет принят, сайты будут блокироваться не решением суда, а постановлением уполномоченного органа. Все сайты-нарушители будут также заноситься в единый реестр.По словам депутатов, подобные ограничения в настоящее время действуют и в других странах, таких как Россия и Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-predlojili-zapretit-tiktok-20481494.html
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интернет, казахстан, законопроект
Казахстанские депутаты предлагают ограничить соцсети
Согласно законопроекту, иностранные мессенджеры и социальные сети должны зарегистрироваться в госорганах и открыть в Казахстане свои представительства или будут заблокированы.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Казахстанские парламентарии рассмотрят законопроект, регулирующий деятельность иностранных онлайн-платформ и мессенджеров на территории республики, сообщает интернет-журнал Vласть.
Новые правила для интернет-сайтов и сервисов для обмена мгновенными сообщениями содержатся в предлагаемых изменениях и дополнениях в законодательные акты о защите прав ребенка. Инициаторами поправок стали депутаты Динара Закиева и Айдос Сарым.
В частности, чтобы продолжить работу на территории Казахстана, зарубежным онлайн-платформам необходимо зарегистрировать юридическое лицо и открыть свой филиал в республике. Руководить филиалом обязательно должен гражданин Казахстана. В противном случае сайтам и мессенджерам грозит блокировка.
"Руководитель филиала (представительства) иностранной онлайн - платформы на территории Республики Казахстан после получения предписания о принятии мер по выполнению указанного в пунктах 1, 1-1 и 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи" представления или решения от уполномоченного органа в области информации обязан выполнить его в течение не более двадцати четырех часов путем принятия мер к удалению информации, нарушающей требования законов Республики Казахстан, либо ограничению ее распространения на территории Республики Казахстан", говорится в законопроекте.
Необходимость такого законопроекта авторы обосновывают распространившимся в последнее время кибербуллингом – травлей человека с помощью соцсетей и мессенджеров. Поправки позволят усовершенствовать законодательное регулирование мер по противодействию противоправному контенту в интернете.
Кроме того, если законопроект будет принят, сайты будут блокироваться не решением суда, а постановлением уполномоченного органа. Все сайты-нарушители будут также заноситься в единый реестр.
По словам депутатов, подобные ограничения в настоящее время действуют и в других странах, таких как Россия и Узбекистан.