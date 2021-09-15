https://uz.sputniknews.ru/20210915/kinjaly-sedla-palatki--chto-darili-russkim-tsaryam-uzbekskie-delegatsii-20501258.html

Кинжалы, седла, палатки – что дарили русским царям узбекские делегации

Кинжалы, седла, палатки – что дарили русским царям узбекские делегации

Сотрудники Государственного Эрмитажа представили на Неделе культурного наследия дары узбекских ханств в коллекции музея. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T11:59+0500

2021-09-15T11:59+0500

2021-09-15T12:45+0500

общество

узбекистан

культура

государственный эрмитаж

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В рамках проходящей в Ташкенте Недели культурного наследия представители Государственного Эрмитажа рассказали о подарках, преподнесенных императорскому дому России в XIX-XX веках делегациями узбекских ханств. Среди даров: оружие, посуда, текстиль, каракулевые шкурки, панно с шахрисабской вышивкой и многое другое.К примеру, в 1868 году хан Коканда преподнес российскому императору по случаю подписания торгового договора седло, обитое золотом и украшенное драгоценными камнями, конскую сбрую, декорированную шлифованной бирюзой и чепрак, расшитый золотом.Богато украшенные предметы парадного оружия - сабли, кинжалы и ножи, а также детали конской упряжи часто входили в состав дипломатических подарков. По словам заведующей сектором Ближнего Востока Государственного Эрмитажа Дарьи Васильевой, они доставлялись к российскому императорскому двору из Хивы, Бухары и Коканда на протяжении всего XIX века и первые два десятилетия XXвека перед революцией. Судя по богатому декору, предметы оружия создавались придворными мастерами. Подаренное оружие обычно передавалось в царско-сельские арсеналы.Представители Эрмитажа рассказали о подарках одной из делегаций: четырех саблях и четырех ножах, поступивших в музей в 1900 году. Это узорные стальные клинки с накладными костяными рукоятями из моржовых клыков и богато украшенными оправами.Исследователям удалось выяснить, что принц Исфандияр приехал в Петербург 18 июня 1900 года. В ходе аудиенции он представил монарху привезенные им подарки, которые были разложены на столах в четырех залах. В числе даров было не только оружие, но и серебряная посуда, ковры, шерстяные и шелковые ткани и даже тигровая шкура. Среди подарков был даже грандиозный шатер площадью почти 100 квадратных метров.Уникальным дарам хивинских ханов будет посвящена отдельная книга-альбом о памятниках узбекского искусства XIX - первой половины XX вв. из коллекции Государственного Эрмитажа.Неделя культурного наследия проходит в Ташкенте и других городах Узбекистана с 13 по 20 сентября в рамках Международного форума "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".

https://uz.sputniknews.ru/20210913/sobranie-gosudarstvennogo-ermitaja-popolnitsya-seriey-knig-o-nasledii-uzbekistana-20474901.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, культура, государственный эрмитаж