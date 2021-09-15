https://uz.sputniknews.ru/20210915/voennye-tsa-obsudili-afganistan-s-ssha-i-pakistanom-20510402.html

Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном

Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном

Участники встречи рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности региона. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T18:46+0500

2021-09-15T18:46+0500

2021-09-15T18:46+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

казахстан

афганистан

конференция

нур-султан

шос

одкб

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Представители оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и США обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана, конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии проводится с 2015 года как в странах региона, так и за его пределами. На этот раз она прошла в Нур-Султане.Кроме того, определены перспективы и направления сотрудничества государств Центральной и Южной Азии.Тем временем в Душанбе в среду завершилось совместное заседание совета министров обороны и иностранных дел, а также комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.Стороны призвали этноконфессиональные группы Афганистана воздерживаться от вооруженного противостояния, отметили необходимость стабилизировать обстановку в стране и искоренить терроризм и наркопреступность.В ОДКБ подтвердили готовность задействовать все свои ресурсы для обеспечения безопасности стран региона.Месяц назад власть в Афганистане перешла в руки боевиков движения "Талибан"*. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Узбекистан приветствовал создание временного правительства и выразил готовность к диалогу и взаимодействию с новыми государственными органами соседней страны.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210915/rf-podderjivaet-s-talibami-kontakty-po-bezopasnosti-v-tsa--lavrov-20507428.html

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