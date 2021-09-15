Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/voennye-tsa-obsudili-afganistan-s-ssha-i-pakistanom-20510402.html
Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном
Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном
Участники встречи рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности региона. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T18:46+0500
2021-09-15T18:46+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
казахстан
афганистан
конференция
нур-султан
шос
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20195156_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_865170c2216dbd6c9a15c813bf6b5bf9.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Представители оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и США обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана, конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии проводится с 2015 года как в странах региона, так и за его пределами. На этот раз она прошла в Нур-Султане.Кроме того, определены перспективы и направления сотрудничества государств Центральной и Южной Азии.Тем временем в Душанбе в среду завершилось совместное заседание совета министров обороны и иностранных дел, а также комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.Стороны призвали этноконфессиональные группы Афганистана воздерживаться от вооруженного противостояния, отметили необходимость стабилизировать обстановку в стране и искоренить терроризм и наркопреступность.В ОДКБ подтвердили готовность задействовать все свои ресурсы для обеспечения безопасности стран региона.Месяц назад власть в Афганистане перешла в руки боевиков движения "Талибан"*. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Узбекистан приветствовал создание временного правительства и выразил готовность к диалогу и взаимодействию с новыми государственными органами соседней страны.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210915/rf-podderjivaet-s-talibami-kontakty-po-bezopasnosti-v-tsa--lavrov-20507428.html
https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-sozdan-logisticheskiy-tsentr-dlya-pomoschi-afganistanu-20505786.html
казахстан
афганистан
нур-султан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/17/20195156_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b2250e1baba7e510de0adb9c3b824f5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан, афганистан, конференция, нур-султан, шос, одкб

Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном

18:46 15.09.2021
694
© AFP / Wakil KohsarБоевик Талибана* у салона красоты с изображениями женщин, испачканных аэрозольной краской, в Шахр-э Нау в Кабуле
Боевик Талибана* у салона красоты с изображениями женщин, испачканных аэрозольной краской, в Шахр-э Нау в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© AFP / Wakil Kohsar
Участники встречи рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности региона.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Представители оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и США обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Казахстана, конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии проводится с 2015 года как в странах региона, так и за его пределами. На этот раз она прошла в Нур-Султане.
“Участники конференции рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место региональных структур, включая Организацию Договора о коллективной безопасности и Шанхайскую организацию сотрудничества, в обеспечении безопасности региона”, — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
РФ поддерживает с талибами контакты по безопасности в ЦА — Лавров
16:02
684
2
Кроме того, определены перспективы и направления сотрудничества государств Центральной и Южной Азии.
Тем временем в Душанбе в среду завершилось совместное заседание совета министров обороны и иностранных дел, а также комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
Стороны призвали этноконфессиональные группы Афганистана воздерживаться от вооруженного противостояния, отметили необходимость стабилизировать обстановку в стране и искоренить терроризм и наркопреступность.
В ОДКБ подтвердили готовность задействовать все свои ресурсы для обеспечения безопасности стран региона.
Сотрудники ВПП распределяют продовольственную помощь в Герате, Афганистан. Август 2021 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
В Узбекистане создан логистический центр для помощи Афганистану
14:37
758
1
Месяц назад власть в Афганистане перешла в руки боевиков движения "Талибан"*. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
Узбекистан приветствовал создание временного правительства и выразил готовность к диалогу и взаимодействию с новыми государственными органами соседней страны.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:42В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
18:46Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном
17:55В ОДКБ создается структура, которая будет противодействовать биологическим атакам
17:45Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана
17:21Меры против нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно – Песков
16:38Казахстанские депутаты предлагают ограничить соцсети
16:02РФ поддерживает с талибами контакты по безопасности в ЦА — Лавров
14:58Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом
14:46В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния
14:37В Узбекистане создан логистический центр для помощи Афганистану
13:56Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам
13:37Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК
13:15Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии
12:41Узбекская Хива стала центром культурного притяжения мировых цивилизаций
11:59Кинжалы, седла, палатки – что дарили русским царям узбекские делегации
11:29Предпринимателям станет проще договориться: новый указ президента
11:07Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
10:52Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон
10:41Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят
10:33У короля Нидерландов отняли золотую карету. Это не революция, это хуже