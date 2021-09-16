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https://uz.sputniknews.ru/20210916/delo-o-smerti-zamnachalnika-gni-v-mashine-dps-napravleno-v-sud-20523677.html
Дело о смерти замначальника ГНИ в машине ДПС направлено в суд
Дело о смерти замначальника ГНИ в машине ДПС направлено в суд
На скамье подсудимых двое подозреваемых. Они обвиняются по статье о превышение власти или должностных полномочий. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T15:52+0500
2021-09-16T15:52+0500
происшествия
генпрокуратура узбекистана
самаркандская область
убийство
государственный налоговый комитет
суд
каттакурган
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана направила в суд дело о гибели первого заместителя Государственной налоговой инспекции по Каттакурганскому району Самаркандской области.Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.Инцидент произошел в июне. Азиз Ахмедов проехал на своем автомобиле на красный сигнал светофора и пытался скрыться от сотрудников ДПС. Смерть мужчина наступила после того, как он был задержан правоохранителями и уже находился в служебной машине.Ситуацию тогда прокомментировали в Сенате, заявив, что по результатам подробного изучения произошедшего, комитет по вопросам обороны и безопасности предоставит информацию широкой общественности.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного Кодекса Узбекистана — превышение власти или должностных полномочий. Сообщается о задержании двух подозреваемых.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/podsudimye-izrezali-sebe-veny-v-sude-yangiyulya-18926651.html
самаркандская область
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генпрокуратура узбекистана, самаркандская область, убийство, государственный налоговый комитет, суд, каттакурган

Дело о смерти замначальника ГНИ в машине ДПС направлено в суд

15:52 16.09.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович
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На скамье подсудимых двое подозреваемых. Они обвиняются по статье о превышение власти или должностных полномочий.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана направила в суд дело о гибели первого заместителя Государственной налоговой инспекции по Каттакурганскому району Самаркандской области.
Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.
Инцидент произошел в июне. Азиз Ахмедов проехал на своем автомобиле на красный сигнал светофора и пытался скрыться от сотрудников ДПС. Смерть мужчина наступила после того, как он был задержан правоохранителями и уже находился в служебной машине.
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Ситуацию тогда прокомментировали в Сенате, заявив, что по результатам подробного изучения произошедшего, комитет по вопросам обороны и безопасности предоставит информацию широкой общественности.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного Кодекса Узбекистана — превышение власти или должностных полномочий. Сообщается о задержании двух подозреваемых.
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