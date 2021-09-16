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Эксперт о том, ждать ли ядерной катастрофы из-за ЧП на АЭС "Фукусима-1" — видео
Эксперт о том, ждать ли ядерной катастрофы из-за ЧП на АЭС "Фукусима-1" — видео
На днях произошло масштабное повреждение фильтров на японской АЭС "Фукусима-1". Это та самая атомная электростанция, на которой 10 лет назад произошла ядерная... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T08:55+0500
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2021-09-16T08:55+0500
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Теперь же вышли из строя почти все фильтры очистки радиоактивной воды.Что это: авария или штатная ситуация? На этот вопрос в интервью Sputnik ответил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Эксперт также объяснил, есть ли угроза для планеты и могут ли японские власти скрывать правду от мира. Подробности смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/godovschina-avarii-na-aes-fukusima-1-kak-zhivet-yaponiya-spustya-10-let--video-17723130.html
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мультимедиа , япония, аэс
Эксперт о том, ждать ли ядерной катастрофы из-за ЧП на АЭС "Фукусима-1" — видео
На днях произошло масштабное повреждение фильтров на японской АЭС "Фукусима-1". Это та самая атомная электростанция, на которой 10 лет назад произошла ядерная катастрофа.
Теперь же вышли из строя почти все фильтры очистки радиоактивной воды.
Что это: авария или штатная ситуация? На этот вопрос в интервью Sputnik ответил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Эксперт также объяснил, есть ли угроза для планеты и могут ли японские власти скрывать правду от мира.
Подробности смотрите в видео.