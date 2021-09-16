https://uz.sputniknews.ru/20210916/ekspert-o-tom-jdat-li-yadernoy-katastrofy-iz-za-chp-na-aes-fukusima-1--video-20513088.html

Эксперт о том, ждать ли ядерной катастрофы из-за ЧП на АЭС "Фукусима-1" — видео

Эксперт о том, ждать ли ядерной катастрофы из-за ЧП на АЭС "Фукусима-1" — видео

На днях произошло масштабное повреждение фильтров на японской АЭС "Фукусима-1". Это та самая атомная электростанция, на которой 10 лет назад произошла ядерная... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T08:55+0500

2021-09-16T08:55+0500

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Теперь же вышли из строя почти все фильтры очистки радиоактивной воды.Что это: авария или штатная ситуация? На этот вопрос в интервью Sputnik ответил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Эксперт также объяснил, есть ли угроза для планеты и могут ли японские власти скрывать правду от мира. Подробности смотрите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/godovschina-avarii-na-aes-fukusima-1-kak-zhivet-yaponiya-spustya-10-let--video-17723130.html

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