https://uz.sputniknews.ru/20210916/nalogoviki-vzyali-na-kontrol-somnitelnye-firmy-20527745.html

Налоговики взяли на контроль сомнительные фирмы

Налоговики взяли на контроль сомнительные фирмы

В ведомстве намерены предотвратить случаи использования схемы по созданию искусственной безнадежной налоговой задолженности, которая уже принесла бюджету... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T19:33+0500

2021-09-16T19:33+0500

2021-09-16T19:33+0500

экономика

узбекистан

государственный налоговый комитет

банкротство

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана взял под строгий контроль фирмы, учредители которых ранее были заподозрены в преднамеренном банкротстве, сообщает ведомство.Данная мера связана с участившимися случаями использования схемы по созданию искусственной безнадежной налоговой задолженности.По данным ГНК, за последние три года в целях умышленного уклонения от уплаты налогов в стране было создано 3,5 тысяч хозяйствующих субъектов. Их учредителями выступили порядка четырех тысяч человек.В результате они задолжали в бюджет 6,7 трлн сумов и ликвидировали свои предприятия. Однако после этого те же учредители открывают новые фирмы.Однако теперь “деятельность этих субъектов взята под строгий контроль государственных налоговых органов, со стороны которых предпринимаются соответствующие меры координирования”, говорится в сообщении.Таким образом в ведомстве рассчитывают предотвратить подобные нарушения, которые, между тем, в Узбекистане относятся к уголовно наказуемым. За преднамеренное банкротство предусмотрено до трех лет лишения свободы.

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узбекистан, государственный налоговый комитет, банкротство