https://uz.sputniknews.ru/20210917/odnu-iz-shkol-kashkadari-snova-zakryli-na-karantin-20540681.html

Одну из школ Кашкадарьи закрыли на карантин

Одну из школ Кашкадарьи закрыли на карантин

Школьников перевели на "удаленку" после того, как 20 учащихся заразились коронавирусом. До каких пор продлится обучение в таком формате не уточняется. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T19:02+0500

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общество

карантин

школа

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Сразу 20 учеников одной из школ Яккабагского района Кашкадарьинской области заболели коронавирусом. В этой связи было принято закрыть учебное учреждение на карантин, передает местное издание со ссылкой на данные Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области.Среди заболевших - учащиеся начальных и старших классов. После массового заражения школьников перевели на "удаленку". До каких пор продлится обучение в таком формате не уточняется.Напомним, перед началом нового учебного года в МНО сообщали, что с сентября общеобразовательные школы Узбекистана продолжат работать в гибридной форме.В зависимости от карантинной ситуации в школе центры санитарно-эпидемиологического надзора по решению местных кенгашей могут предложить перевести школу на удаленную форму обучения. В таких случаях дети смогут учиться из дома.

https://uz.sputniknews.ru/20210424/narushitelyam-karantina-nachali-oformlyat-elektronnye-protokoly-18477709.html

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карантин, школа