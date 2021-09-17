https://uz.sputniknews.ru/20210917/odnu-iz-shkol-kashkadari-snova-zakryli-na-karantin-20540681.html
Одну из школ Кашкадарьи закрыли на карантин
Одну из школ Кашкадарьи закрыли на карантин
Школьников перевели на "удаленку" после того, как 20 учащихся заразились коронавирусом. До каких пор продлится обучение в таком формате не уточняется. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T19:02+0500
2021-09-17T19:02+0500
2021-09-17T19:10+0500
общество
карантин
школа
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Сразу 20 учеников одной из школ Яккабагского района Кашкадарьинской области заболели коронавирусом. В этой связи было принято закрыть учебное учреждение на карантин, передает местное издание со ссылкой на данные Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области.Среди заболевших - учащиеся начальных и старших классов. После массового заражения школьников перевели на "удаленку". До каких пор продлится обучение в таком формате не уточняется.Напомним, перед началом нового учебного года в МНО сообщали, что с сентября общеобразовательные школы Узбекистана продолжат работать в гибридной форме.В зависимости от карантинной ситуации в школе центры санитарно-эпидемиологического надзора по решению местных кенгашей могут предложить перевести школу на удаленную форму обучения. В таких случаях дети смогут учиться из дома.
https://uz.sputniknews.ru/20210424/narushitelyam-karantina-nachali-oformlyat-elektronnye-protokoly-18477709.html
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карантин, школа
Одну из школ Кашкадарьи закрыли на карантин
19:02 17.09.2021 (обновлено: 19:10 17.09.2021)
Школьников перевели на "удаленку" после того, как 20 учащихся заразились коронавирусом. До каких пор продлится обучение в таком формате не уточняется.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Сразу 20 учеников одной из школ Яккабагского района Кашкадарьинской области заболели коронавирусом. В этой связи было принято закрыть учебное учреждение на карантин, передает местное издание
со ссылкой на данные Управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья области.
Среди заболевших - учащиеся начальных и старших классов.
После массового заражения школьников перевели на "удаленку". До каких пор продлится обучение в таком формате не уточняется.
Напомним, перед началом нового учебного года в МНО сообщали
, что с сентября общеобразовательные школы Узбекистана продолжат работать в гибридной форме.
В зависимости от карантинной ситуации в школе центры санитарно-эпидемиологического надзора по решению местных кенгашей могут предложить перевести школу на удаленную форму обучения. В таких случаях дети смогут учиться из дома.