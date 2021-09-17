https://uz.sputniknews.ru/20210917/putin-vajno-ukrepit-vozmojnosti-antiterroristicheskoy-struktury-shos-20536785.html

Путин: важно укрепить возможности антитеррористической структуры ШОС

Путин: важно укрепить возможности антитеррористической структуры ШОС

Государства-члены должны задействовать потенциал ШОС, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

владимир путин

душанбе

ратс шос

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В кадровом составе региональной антитеррористической структуры ШОС появятся специалисты по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Такое предложение озвучил в ходе саммита ШОС по видеосвязи Владимир Путин, передает РИА Новости.Президент РФ также подчеркнул, что Россия "примет самое энергичное участие" в реализации программы сотрудничества ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, плана действия по выполнению антинаркотической стратегии ШОС до 2023 года, а также планов взаимодействия по обеспечению международной информационной безопасности на 2022-2023 годы.Владимир Путин заявил, что страны ШОС должны задействовать потенциал этой организации, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана. Таким образом, будет оказано всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса.Напомним, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Была анонсирована дата следующего заседания ШОС, озвучены ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/tashkent-v-ramkax-shos-nameren-aktivnee-privlekat-afganistan-v-ekonomicheskie-protsessy-tsa-20524666.html

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