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https://uz.sputniknews.ru/20210917/putin-vajno-ukrepit-vozmojnosti-antiterroristicheskoy-struktury-shos-20536785.html
Путин: важно укрепить возможности антитеррористической структуры ШОС
Путин: важно укрепить возможности антитеррористической структуры ШОС
Государства-члены должны задействовать потенциал ШОС, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T15:17+0500
2021-09-17T15:17+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В кадровом составе региональной антитеррористической структуры ШОС появятся специалисты по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Такое предложение озвучил в ходе саммита ШОС по видеосвязи Владимир Путин, передает РИА Новости.Президент РФ также подчеркнул, что Россия "примет самое энергичное участие" в реализации программы сотрудничества ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, плана действия по выполнению антинаркотической стратегии ШОС до 2023 года, а также планов взаимодействия по обеспечению международной информационной безопасности на 2022-2023 годы.Владимир Путин заявил, что страны ШОС должны задействовать потенциал этой организации, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана. Таким образом, будет оказано всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса.Напомним, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Была анонсирована дата следующего заседания ШОС, озвучены ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/tashkent-v-ramkax-shos-nameren-aktivnee-privlekat-afganistan-v-ekonomicheskie-protsessy-tsa-20524666.html
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владимир путин, душанбе, ратс шос

Путин: важно укрепить возможности антитеррористической структуры ШОС

15:17 17.09.2021
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© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с директором ФСВТС России Д. Шугаевым
Президент РФ В. Путин встретился с директором ФСВТС России Д. Шугаевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
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Государства-члены должны задействовать потенциал ШОС, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В кадровом составе региональной антитеррористической структуры ШОС появятся специалисты по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Такое предложение озвучил в ходе саммита ШОС по видеосвязи Владимир Путин, передает РИА Новости.
Что касается сотрудничества непосредственно в рамках ШОС, считали бы полезным укрепить функциональные возможности региональной антитеррористической структуры за счет включения в ее кадровый состав экспертов по борьбе с отмыванием доходов, финансирования терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент России
Президент РФ также подчеркнул, что Россия "примет самое энергичное участие" в реализации программы сотрудничества ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, плана действия по выполнению антинаркотической стратегии ШОС до 2023 года, а также планов взаимодействия по обеспечению международной информационной безопасности на 2022-2023 годы.
Владимир Путин заявил, что страны ШОС должны задействовать потенциал этой организации, чтобы блокировать терроризм, наркотрафик и экстремизм из Афганистана. Таким образом, будет оказано всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса.
Флажок с логотипом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
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Напомним, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выступил на ежегодном заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Была анонсирована дата следующего заседания ШОС, озвучены ключевые задачи организации и предложения нового формата встреч.
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