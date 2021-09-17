https://uz.sputniknews.ru/20210917/sammit-edinomyshlennikov-kak-shos-postupit-v-otnoshenii-afganistana-20541716.html

Саммит единомышленников: как ШОС поступит в отношении Афганистана?

Саммит единомышленников: как ШОС поступит в отношении Афганистана?

Для России и Ирана остро стоит вопрос об афганском наркотрафике. Бороться нужно и можно лишь на местах – ограничивая объемы экспорта из Афганистана. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T20:19+0500

2021-09-17T20:19+0500

2021-09-17T21:02+0500

колумнисты

афганистан

шос

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Когда-то Шанхайскую Организацию сотрудничества (ШОС) называли бесполезной структурой. Форматом, который был создан для разрешения пограничных споров между среднеазиатскими государствами и Китаем, а затем изжил себя.Сегодня не так."Нельзя никоим образом допустить, чтобы кто бы то ни было обращался к нам с нравоучениями. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы внешние силы под каким-либо предлогом вмешивались во внутренние дела стран региона. Важно твердо придерживаться собственной модели роста, учитывающей национальную специфику каждого государства - члена объединения. Будущее нашего развития должно всегда быть в наших собственных руках", - отметил в Душанбе глава Китая Си Цзиньпин.Будем расхлебыватьВо многом значимость Организации усилилась благодаря Соединенным Штатам, которые, как верно отметил президент России Владимир Путин, только что сбежали из Афганистана, бросив там оружие, своих союзников и состояние полного хаоса, являющееся идеальной питательной средой для радикализма и исламизма.Исправлять последствия своих 20-летних попыток выстроить государство на песке афганской кланово-племенной системы Соединенные Штаты не хотят – и, кстати, могут это себе позволить. Ведь они за океаном, за 10 тысяч километров от афганской границы.А с угрозами теперь должны справляться соседи Афганистана – как непосредственные (Иран, Китай, Таджикистан, Узбекистан), так и региональные (Россия, Индия). То есть страны-участницы ШОС или те, кто (речь об Иране) в ближайшее время вступит в организацию. Даже Пакистан, имеющий весьма тесные контакты с Талибаном*, не может ощущать себя в безопасности, поскольку ситуация в Афганистане рискует перейти в состояние неуправляемого хаоса.И тут у ШОС есть выбор. Можно попытаться сделать упор на двусторонние контакты с Афганистаном, дабы извлечь для себя какие-то выгоды, да еще и за счет интересов партнеров (например, Китай может "отжать" облюбованные Индией при прежнем афганском правительстве месторождения, а Узбекистан добьется особых условий для узбекской общины Афганистана за счет таджикской).Но можно поступить и по-другому – скооперироваться и выступить единым фронтом на переговорах с талибами.Разные хотелки и общие интересыЭтот второй вариант выглядит гораздо предпочтительнее, ведь при наличии ряда субъективных экономических интересов и внешнеполитических пожеланий (например, Индия и Пакистан желают использовать Афганистан как инструмент в своем двустороннем конфликте) общие интересы стран-участниц ШОС в отношении Афганистана по сути едины.Все они – даже Пакистан – не хотят превращения Афганистана в рассадник исламизма и радикализма. Сами талибы, конечно, экспортом "Зеленой революции" заниматься не хотят, однако вполне могут предоставить иностранным джихадистским организациям право жить и работать на афганской территории. Либо просто не мешать жить и работать, сиречь устраивать теракты на территории Средней Азии, раскачивать ситуацию в Иране и в мусульманских регионах Китая, а также засылать обученных террористов через Узбекистан и Таджикистан в Российскую Федерацию. И для предотвращения таких сценариев нужно договариваться с талибами.Кроме того, для России и Ирана остро стоит вопрос об афганском наркотрафике. И дело даже не в том, что он идет через эти страны в Европу – значительная часть остается в странах-транзитерах и потребляется тамошними жителями. И даже применяемая в том же Иране смертная казнь для наркоторговцев не помогает справиться с наркотизацией государства. Бороться нужно и можно лишь на местах – ограничивая объемы экспорта из Афганистана. Не прекращая (будем все-таки реалистами), а именно ограничивая. Для чего тоже нужно договариваться с талибами.А странам ШОС есть что предложить Талибану* – в частности, дипломатическое признание и экономические проекты. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, Ташкент намерен заняться привлечением Афганистана к региональным экономическим проектам в рамках ШОС."Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану", - сказал, в свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Однако, по мнению экспертов, все дипломатические и экономические "плюшки" должны быть доступны талибам лишь после того, как они не на словах (сейчас руководители Талибана* много говорят и о защите китайских инвестиций, и о недопущении превращения их страны в "террористический отель"), а на деле докажут свою готовность учитывать интересы стран-участниц ШОС.И президент России Владимир Путин предложил начать с возобновления работы контактной группы ШОС – Афганистан. Он отметил, что "следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех. И в этой связи можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС-Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами".*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-shos-odobrili-vstuplenie-irana-v-kachestve-postoyannogo-chlena-20540323.html

https://uz.sputniknews.ru/20210917/putin-vajno-ukrepit-vozmojnosti-antiterroristicheskoy-struktury-shos-20536785.html

афганистан

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Геворг Мирзаян https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/351/16/3511652_1115:0:3365:2250_100x100_80_0_0_1b0822dad12a451a149d6794caa43290.jpg

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