https://uz.sputniknews.ru/20210919/uchastnitsa-iz-uzbekistana-vstupaet-v-borbu-na-konkurse-ty-super--translyatsiya-20558819.html
LIVE: Участница из Узбекистана вступает в борьбу на конкурсе "Ты Супер!" — трансляция
LIVE: Участница из Узбекистана вступает в борьбу на конкурсе "Ты Супер!" — трансляция
Ширин младшая из пяти дочерей в семье Абдуллаевых. Она занимается вокалом с трех лет, а также танцует и снимается в кино. Ее главная мечта - прославить родной... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T22:11+0500
2021-09-19T22:11+0500
2021-09-19T22:12+0500
видео
узбекистан
музыка
ты супер
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Ширин Абдуллаева из многодетной семьи. С ранних лет она увлекается музыкой и танцами, участвует в различных творческих конкурсах, а также занимается спортом. В свои 15 лет она уже пишет собственные песни и снимается в кино.Как признается участница, проект "Ты Супер!" уже стал для нее новым испытанием и неоценимым опытом, поэтому она не станет расстраиваться. даже если не пройдет в следующий тур. Однако у девочки для этого есть все — красивый голос, обаяние и стремление к победе.Смотрите третий выпуск шоу "Ты Супер!" на сайте Sputnik Узбекистан и поддержите свою соотечественницу.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/shirin-abdullaeva-kogda-uznala-chto-proshla-na-ty-super-na-radostyax-slomala-lodyjku-20554239.html
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Участница вокального конкурса "Ты Супер!" Ширин Абдуллаева
Участница вокального конкурса "Ты Супер!" Ширин Абдуллаева
2021-09-19T22:11+0500
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PT1S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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узбекистан, музыка, ты супер
LIVE: Участница из Узбекистана вступает в борьбу на конкурсе "Ты Супер!" — трансляция
22:11 19.09.2021 (обновлено: 22:12 19.09.2021)
Ширин младшая из пяти дочерей в семье Абдуллаевых. Она занимается вокалом с трех лет, а также танцует и снимается в кино. Ее главная мечта - прославить родной Узбекистан и проявить себя в творчестве.
Ширин Абдуллаева из многодетной семьи. С ранних лет она увлекается музыкой и танцами, участвует в различных творческих конкурсах, а также занимается спортом. В свои 15 лет она уже пишет собственные песни и снимается в кино.
Как признается участница, проект "Ты Супер!" уже стал для нее новым испытанием и неоценимым опытом, поэтому она не станет расстраиваться. даже если не пройдет в следующий тур. Однако у девочки для этого есть все — красивый голос, обаяние и стремление к победе.
Смотрите третий выпуск шоу "Ты Супер!" на сайте Sputnik Узбекистан
и поддержите свою соотечественницу.