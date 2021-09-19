https://uz.sputniknews.ru/20210919/uchastnitsa-iz-uzbekistana-vstupaet-v-borbu-na-konkurse-ty-super--translyatsiya-20558819.html

LIVE: Участница из Узбекистана вступает в борьбу на конкурсе "Ты Супер!" — трансляция

LIVE: Участница из Узбекистана вступает в борьбу на конкурсе "Ты Супер!" — трансляция

Ширин младшая из пяти дочерей в семье Абдуллаевых. Она занимается вокалом с трех лет, а также танцует и снимается в кино. Ее главная мечта - прославить родной... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

узбекистан

музыка

ты супер

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Ширин Абдуллаева из многодетной семьи. С ранних лет она увлекается музыкой и танцами, участвует в различных творческих конкурсах, а также занимается спортом. В свои 15 лет она уже пишет собственные песни и снимается в кино.Как признается участница, проект "Ты Супер!" уже стал для нее новым испытанием и неоценимым опытом, поэтому она не станет расстраиваться. даже если не пройдет в следующий тур. Однако у девочки для этого есть все — красивый голос, обаяние и стремление к победе.Смотрите третий выпуск шоу "Ты Супер!" на сайте Sputnik Узбекистан и поддержите свою соотечественницу.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/shirin-abdullaeva-kogda-uznala-chto-proshla-na-ty-super-na-radostyax-slomala-lodyjku-20554239.html

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Участница вокального конкурса "Ты Супер!" Ширин Абдуллаева Участница вокального конкурса "Ты Супер!" Ширин Абдуллаева 2021-09-19T22:11+0500 true PT1S

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узбекистан, музыка, ты супер