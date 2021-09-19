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В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
На избирательные участки в Ташкенте, Фергане и Самарканде граждане России приходят целыми семьями. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T11:10+0500
2021-09-19T11:21+0500
общество
узбекистан
самарканд
парламентские выборы
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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В трех городах Узбекистана: Ташкенте, Фергане и Самарканде, открылись участки для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.Как сообщает корреспондент Sputnik, торжественное открытие участка №8371 в Самарканде состоялось 19 сентября ровно в 8 утра по ташкентскому времени. Голосование проводится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Одновременно на участок запускают не более пяти человек, всем голосующим выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.Ранее досрочное голосование прошло еще в двух узбекских городах: Алмалыке и Чирчике. Всего в зарубежных странах открыто 348 избирательных участков, проводится досрочные и выездные голосования. Накануне Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал всех граждан РФ, находящихся за рубежом, принять участие в выборах.
https://uz.sputniknews.ru/20210918/za-vyborami-v-gosdumu-rossii-po-videonablyudeniyu-sledyat-75-tysyach-chelovek--tsik-rf-20547678.html
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узбекистан, самарканд, парламентские выборы

В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ

11:10 19.09.2021 (обновлено: 11:21 19.09.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваГолосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
На избирательные участки в Ташкенте, Фергане и Самарканде граждане России приходят целыми семьями.
ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В трех городах Узбекистана: Ташкенте, Фергане и Самарканде, открылись участки для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Как сообщает корреспондент Sputnik, торжественное открытие участка №8371 в Самарканде состоялось 19 сентября ровно в 8 утра по ташкентскому времени. Голосование проводится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Одновременно на участок запускают не более пяти человек, всем голосующим выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.
"Всего в Самаркнаде и ближайшей округе зарегистрировано около 700 граждан России. Надеемся, что все желающие воспользуются своим конституционным правом и проголосуют", - отметил председатель участковой избирательной комиссии, первый секретарь посольства РФ Иван Прокопенко.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Самарканде началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Ранее досрочное голосование прошло еще в двух узбекских городах: Алмалыке и Чирчике. Всего в зарубежных странах открыто 348 избирательных участков, проводится досрочные и выездные голосования. Накануне Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал всех граждан РФ, находящихся за рубежом, принять участие в выборах.
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