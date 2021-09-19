https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html

В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ

В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ

На избирательные участки в Ташкенте, Фергане и Самарканде граждане России приходят целыми семьями. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T11:10+0500

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общество

узбекистан

самарканд

парламентские выборы

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ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. В трех городах Узбекистана: Ташкенте, Фергане и Самарканде, открылись участки для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.Как сообщает корреспондент Sputnik, торжественное открытие участка №8371 в Самарканде состоялось 19 сентября ровно в 8 утра по ташкентскому времени. Голосование проводится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Одновременно на участок запускают не более пяти человек, всем голосующим выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.Ранее досрочное голосование прошло еще в двух узбекских городах: Алмалыке и Чирчике. Всего в зарубежных странах открыто 348 избирательных участков, проводится досрочные и выездные голосования. Накануне Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал всех граждан РФ, находящихся за рубежом, принять участие в выборах.

https://uz.sputniknews.ru/20210918/za-vyborami-v-gosdumu-rossii-po-videonablyudeniyu-sledyat-75-tysyach-chelovek--tsik-rf-20547678.html

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узбекистан, самарканд, парламентские выборы