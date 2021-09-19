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https://uz.sputniknews.ru/20210919/vybory-v-gosdumu-rossii--v-tashkente-naibolshee-chislo-golosuyuschix-20555192.html
Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих
Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих
Одним из трех участков в Узбекистане, где граждане РФ могут проголосовать за депутатов российской Государственной Думы, стало посольство России в республике... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T16:17+0500
2021-09-19T17:21+0500
узбекистан
парламентские выборы
политика
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ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Чтобы отдать свой голос за представленных на выборах депутатов граждане России приходят в посольство с 8 утра, сообщает корреспондент Sputnik. Одни с выбором кандидатуры уже определились, другие же все еще в процессе. Для этого на участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий. Здесь же можно ознакомиться с их краткой биографией и источниками дохода, а также порядком заполнения избирательных бюллетеней.По его словам, выборы проходят в штатном режиме без инцидентов и замечаний. Как отметил дипломат, явка граждан России для Ташкента неплохая. На 16.00 в столице проголосовало 673 человека, в Фергане – 29 и в Самарканде зафиксировано 51 избиратель.Исполнить свой гражданский долг избиратели приходят целыми семьями. Кроме того, среди голосующих не только молодые люди, но также избиратели старше 80 лет.Как рассказали в посольстве, до проведения основных выборов 19 сентября в трех городах Ташкентской области – Ангрене, Чирчике и Алмалыке было организовано досрочное голосование. Общее число досрочно проголосовавших составило 47 человек, уточнил Валерий Громушкин.Он также добавил, что многие избиратели смогли проголосовать онлайн. Для этого необходимо было зарегистрироваться, в частности, на едином портале государственных услуг. Эти данные по избирателям направляются напрямую в российский ЦИК.Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Всем голосующим выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html
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узбекистан, парламентские выборы

Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих

16:17 19.09.2021 (обновлено: 17:21 19.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
Одним из трех участков в Узбекистане, где граждане РФ могут проголосовать за депутатов российской Государственной Думы, стало посольство России в республике. Здесь активное голосование началось с 8 утра.
ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Чтобы отдать свой голос за представленных на выборах депутатов граждане России приходят в посольство с 8 утра, сообщает корреспондент Sputnik. Одни с выбором кандидатуры уже определились, другие же все еще в процессе. Для этого на участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий. Здесь же можно ознакомиться с их краткой биографией и источниками дохода, а также порядком заполнения избирательных бюллетеней.
"Сегодня, как и по всей территории России – основной день голосования. В Узбекистане создано три участковых избирательных комиссии, основная из них работает в Ташкенте, в здании диппредставительства РФ в Узбекистане. Еще два избирательных участка организованы в Самарканде и Фергане", - рассказал Председатель участковой избирательной комиссии, заведующий консульским отделом Посольства РФ в Узбекистане, советник Валерий Громушкин.
По его словам, выборы проходят в штатном режиме без инцидентов и замечаний. Как отметил дипломат, явка граждан России для Ташкента неплохая. На 16.00 в столице проголосовало 673 человека, в Фергане – 29 и в Самарканде зафиксировано 51 избиратель.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Исполнить свой гражданский долг избиратели приходят целыми семьями. Кроме того, среди голосующих не только молодые люди, но также избиратели старше 80 лет.
"Я гражданка России, проживаю в Санкт-Петербурге. Но несколько лет по семейным обстоятельствам живу здесь, в Узбекистане. Сегодня специально приехала проголосовать, чтобы исполнить свой гражданский долг. Я родилась здесь, поэтому у меня две родины: и Россия и Узбекистан. Я очень хочу, чтобы мы все поддержали наше правительство, чтобы была стабильность. Пока Россия стабильна, стабильны все, кто с ней дружат. Я очень люблю Узбекистан, и интернационализм который здесь есть, позволяет всем людям разных национальностей и вероисповедания здесь жить в мире и трудиться на наше общее благо", - рассказала одна из избирательниц Раиса Гринева.
Как рассказали в посольстве, до проведения основных выборов 19 сентября в трех городах Ташкентской области – Ангрене, Чирчике и Алмалыке было организовано досрочное голосование. Общее число досрочно проголосовавших составило 47 человек, уточнил Валерий Громушкин.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровГолосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Ташкенте
Он также добавил, что многие избиратели смогли проголосовать онлайн. Для этого необходимо было зарегистрироваться, в частности, на едином портале государственных услуг. Эти данные по избирателям направляются напрямую в российский ЦИК.
Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Всем голосующим выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.
Голосование на выборах в Государственную Думу РФ в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Общество
В трех городах Узбекистана началось голосование на выборах в Госдуму РФ
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