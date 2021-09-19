https://uz.sputniknews.ru/20210919/vybory-v-gosdumu-rossii--v-tashkente-naibolshee-chislo-golosuyuschix-20555192.html

Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих

Выборы в Госдуму России – в Ташкенте наибольшее число голосующих

Одним из трех участков в Узбекистане, где граждане РФ могут проголосовать за депутатов российской Государственной Думы, стало посольство России в республике... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T16:17+0500

2021-09-19T16:17+0500

2021-09-19T17:21+0500

узбекистан

парламентские выборы

политика

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ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Чтобы отдать свой голос за представленных на выборах депутатов граждане России приходят в посольство с 8 утра, сообщает корреспондент Sputnik. Одни с выбором кандидатуры уже определились, другие же все еще в процессе. Для этого на участке установлен информационный стенд, на котором представлены все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы от 14 партий. Здесь же можно ознакомиться с их краткой биографией и источниками дохода, а также порядком заполнения избирательных бюллетеней.По его словам, выборы проходят в штатном режиме без инцидентов и замечаний. Как отметил дипломат, явка граждан России для Ташкента неплохая. На 16.00 в столице проголосовало 673 человека, в Фергане – 29 и в Самарканде зафиксировано 51 избиратель.Исполнить свой гражданский долг избиратели приходят целыми семьями. Кроме того, среди голосующих не только молодые люди, но также избиратели старше 80 лет.Как рассказали в посольстве, до проведения основных выборов 19 сентября в трех городах Ташкентской области – Ангрене, Чирчике и Алмалыке было организовано досрочное голосование. Общее число досрочно проголосовавших составило 47 человек, уточнил Валерий Громушкин.Он также добавил, что многие избиратели смогли проголосовать онлайн. Для этого необходимо было зарегистрироваться, в частности, на едином портале государственных услуг. Эти данные по избирателям направляются напрямую в российский ЦИК.Голосование организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Всем голосующим выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, парламентские выборы