https://uz.sputniknews.ru/20210919/vybory-v-rossii-otsenka-nablyudateley-20556460.html

Выборы в России: оценка наблюдателей

Выборы в России: оценка наблюдателей

В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. Ход парламентских выборов в студии Sputnik обсуждают члены Межпарламентской ассамблеи СНГ. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

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парламентские выборы

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В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. В этом году в выборах участвуют 14 политических партий, голосование длится три дня. Отдать голос можно не только на избирательном участке, но и на дому, а также онлайн. Насколько доверяют новому формату избиратели и может ли он стать трендом в СНГ? Как отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию влияет на ход выборов в Госдуму? И как стоит расценивать доклад Европарламента с прогнозом результатов российских выборов?Эти вопросы в студии Sputnik обсуждают члены Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/vybory-v-gosdumu-rossii--v-tashkente-naibolshee-chislo-golosuyuschix-20555192.html

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