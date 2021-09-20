https://uz.sputniknews.ru/20210920/ischenko-v-chem-otlichie-verxushki-talibana-ot-vlastey-ukrainy--video-20561218.html

Ищенко: в чем отличие верхушки "Талибана"* от властей Украины — видео

Ищенко: в чем отличие верхушки "Талибана"* от властей Украины — видео

В Афганистане талибы научились "носить фрак и бабочку", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T09:24+0500

2021-09-20T09:24+0500

2021-09-20T09:24+0500

видео

мультимедиа

афганистан

киев

украина

радикальное движение "талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20561413_0:20:1309:756_1920x0_80_0_0_8416f1e985e8144bf76dfc23d9f0c6fa.png

В беседе со Sputnik эксперт рассказал, как поможет членам "Талибана"* их "договороспособность" и как это скажется на отношениях с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Отметим, что cогласовать единую позицию по Афганистану на днях предложил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Таджикистане. Ищенко также объяснил, в чем принципиальное отличие верхушки руководства Украины и "Талибана"* и высказал свое мнение о том, сможет ли Киев воплотить в жизнь свою главную фантазию — вернуть Донбасс.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210714/ischenko-rossiya-i-soyuzniki-mogut-ustroit-talibam-sladkuyu-jizn--video-19669815.html

афганистан

киев

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , афганистан, киев, украина, радикальное движение "талибан"