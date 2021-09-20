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Ищенко: в чем отличие верхушки "Талибана"* от властей Украины — видео
Ищенко: в чем отличие верхушки "Талибана"* от властей Украины — видео
В Афганистане талибы научились "носить фрак и бабочку", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T09:24+0500
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В беседе со Sputnik эксперт рассказал, как поможет членам "Талибана"* их "договороспособность" и как это скажется на отношениях с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Отметим, что cогласовать единую позицию по Афганистану на днях предложил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Таджикистане. Ищенко также объяснил, в чем принципиальное отличие верхушки руководства Украины и "Талибана"* и высказал свое мнение о том, сможет ли Киев воплотить в жизнь свою главную фантазию — вернуть Донбасс.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210714/ischenko-rossiya-i-soyuzniki-mogut-ustroit-talibam-sladkuyu-jizn--video-19669815.html
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мультимедиа , афганистан, киев, украина, радикальное движение "талибан"

Ищенко: в чем отличие верхушки "Талибана"* от властей Украины — видео

09:24 20.09.2021
934
© Sputnik
В Афганистане талибы научились "носить фрак и бабочку", считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
В беседе со Sputnik эксперт рассказал, как поможет членам "Талибана"* их "договороспособность" и как это скажется на отношениях с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Отметим, что cогласовать единую позицию по Афганистану на днях предложил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Таджикистане.
Ищенко также объяснил, в чем принципиальное отличие верхушки руководства Украины и "Талибана"* и высказал свое мнение о том, сможет ли Киев воплотить в жизнь свою главную фантазию — вернуть Донбасс.

* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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