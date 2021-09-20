https://uz.sputniknews.ru/20210920/uzbekistan---idealnaya-strana-dlya-vstupleniya-v-eaes---lukyanov-20573381.html

Лукьянов: Узбекистан — идеальная страна для вступления в ЕАЭС

Лукьянов: Узбекистан — идеальная страна для вступления в ЕАЭС

В каком направлении могут развиваться события в Афганистане, а также каковы перспективы интеграции Узбекистана и ЕАЭС рассказал директор по научной работе... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T19:38+0500

2021-09-20T19:38+0500

2021-09-20T19:50+0500

конференция клуба "валдай"

афганистан

еаэс

дискуссионный клуб "валдай"

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"Смена власти в Афганистане - удивительный парадокс. С одной стороны, ее ждали, но с другой - не в такой резкой и ошеломляющей форме", — размышляет директор по научной работе Фонда развития и поддержке Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью Sputnik Узбекистан.Эксперт считает, что мир пытается себя убедить, что сторонники движения "Талибан"* изменились и заинтересованы в стабилизации обстановки в Афганистане. Но все разговоры про инклюзивное правительство, считает Федор Лукьянов, несущественны, потому что талибы одержали сокрушительную победу над одной из самых сильных стран мира – США.Что касается Центральной Азии в целом, а также государств-союзников и партнеров России как Узбекистан, то многие сейчас вспоминают ситуацию конца 1990-х гг., крайне неприятную и опасную. Тогда любые выплески из Афганистана тут же превращались в огромную проблему. Правильно вспоминают, потому что нужно быть готовыми к худшим сценариям. Но в общем, к счастью, ситуация с тех пор изменилась кардинально, с точки зрения готовности и России, и Узбекистана, и Таджикистана к тому, чтобы противодействовать негативным акциям со стороны Афганистана.Что касается возможностей, которые открываются (теоритически они открываются), то пока, как мне кажется, говорить о чем-либо невозможно, потому что для реализации любых возможностей – экономических, инвестиционных и т.д. сначала нужно убедиться, что талибы способны стабилизировать Афганистан. Любая стабилизация Афганистана устраивала бы всех.— Каковы, на ваш взгляд, главные риски, с которыми может столкнуться Узбекистан в связи с ситуацией в Афганистане?— Риск, с которым может столкнуться не только Узбекистан, но и другие соседи, в том числе и Россия, это конечно, ситуация, когда Афганистан вместо того чтобы приходить в норму под новой властью, в силу каких-то обстоятельств, например, допущенных этой властью ошибок, выходит на новый виток того, что там уже было. Наверное, это самое страшное. Любая стабильность, пусть даже на не вполне нам нравящихся принципах, для соседей гораздо благоприятнее, чем любая нестабильность. А любая нестабильность может возникнуть в результате недовольства значительной части населения. Это можно предположить, потому что инклюзивность правительства пока не обеспечена.Что касается довольства населения, то это вопрос внутренний, касающийся того, насколько талибы адекватно воспринимают ситуацию. Говоря о внешних игроках – это предмет договоренностей и очень четкого объяснения, прежде всего друг другу, что хуже будет всем, если начать все это раскачивать.— ЕАЭС и Узбекистан – как вам представляется перспектива дальнейшей интеграции Узбекистана?— Узбекистан по своим параметрам и потенциалу, прежде всего, экономическому, идеальная страна для вступления в ЕАЭС. И самое главное именно Узбекистану с его производственным потенциалом вступление в ЕАЭС нужно. Другое дело, что любая интеграционная структура, вступление в нее – это процесс согласования условий. Потому что вступая в ту или иную структуру с определенными правилами и на определенных условиях соглашаешься на некие уступки. И это имеет смысл и окупает себя в том случае, если что-то другое получаешь взамен. И это всегда очень тонкий баланс. В этом смысле я прекрасно понимаю руководство Узбекистана, которое не торопится, с одной стороны. Но с другой стороны есть особенность, что чем дольше ждешь, тем больше новых условий и обстоятельств может возникнуть. Поэтому я думаю, что этот процесс будет идти, потому что он выгоден и той и другой сторону. Он не будет стремительным, но по логике Узбекистан должен стать членом ЕАЭС через какое-то время.* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ и других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiyu-v-afganistane-obsudyat-na-konferentsii-kluba-valday-v-tashkente-20560988.html

https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html

афганистан

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

афганистан, еаэс, дискуссионный клуб "валдай"