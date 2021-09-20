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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/uzbekistan-ne-vedet-peregovorov-s-oon-po-afganskim-bejentsam--irgashev-20568424.html
Узбекистан не ведет переговоров с ООН по афганским беженцам — Иргашев
Узбекистан не ведет переговоров с ООН по афганским беженцам — Иргашев
Спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану спросили о возможных переговорах по вопросам приема и размещения афганцев. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T15:29+0500
2021-09-20T15:29+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
оон
шавкат мирзиёев
афганистан
беженцы
переговоры
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Власти Узбекистана не ведут переговоров со структурами ООН по вопросам афганских беженцев.Об этом в беседе с РИА Новости сказал спецпредставитель узбекского президента по Афганистану Исматулла Иргашев.В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований. В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210920/ischenko-v-chem-otlichie-verxushki-talibana-ot-vlastey-ukrainy--video-20561218.html
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узбекистан, оон, шавкат мирзиёев, афганистан, беженцы, переговоры

Узбекистан не ведет переговоров с ООН по афганским беженцам — Иргашев

15:29 20.09.2021
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© REUTERS / Saeed Ali AchakzaiСемья из Афганистана с вещами на контрольно-пропускном пункте "Ворота дружбы" в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
Семья из Афганистана с вещами на контрольно-пропускном пункте Ворота дружбы в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
Спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану спросили о возможных переговорах по вопросам приема и размещения афганцев.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Власти Узбекистана не ведут переговоров со структурами ООН по вопросам афганских беженцев.
Об этом в беседе с РИА Новости сказал спецпредставитель узбекского президента по Афганистану Исматулла Иргашев.
"Нет, сейчас мы не ведем таких переговоров с ООН", — сказал Иргашев в кулуарах конференции, отвечая на вопрос о возможных переговорах узбекской стороны по вопросам приема и размещения беженцев из Афганистана.
В Ташкенте в понедельник проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований.
В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов двух стран.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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