https://uz.sputniknews.ru/20210920/v-uzbekistane-vremenno-priostanovleny-ejenedelnye-brifingi-press-sekretarya-prezidenta--20568270.html

В Узбекистане временно приостановлены еженедельные брифинги пресс-секретаря президента

В Узбекистане временно приостановлены еженедельные брифинги пресс-секретаря президента

Данная ограничительная мера связана с началом активной фазы избирательной кампании по выборам президента республики. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T15:07+0500

2021-09-20T15:07+0500

2021-09-20T15:08+0500

политика

пресс-служба президента

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 20 сен – Sputnik. В Узбекистане временно приостанавливается проведение еженедельных брифингов пресс-секретаря главы государства из-за старта активной фазы избирательной кампании по президентским выборам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Шерзод Асадов. "В связи с началом активной фазы избирательной кампании по выборам президента Республики Узбекистан проведение еженедельных брифингов пресс-секретаря президента временно приостанавливается до завершения избирательной кампании", - пишет пресс-секретарь. Также Асадов уточнил, что вся информация о запланированных на эту неделю мероприятиях с участием президента, будет публиковаться на его канале в Telegram, а также на официальных страницах в социальных сетях.Как заявляет пресс-секретарь, сегодня, в понедельник, при президенте состоится презентация о строительстве ряда объектов - здания нового онкологического центра, Национальной библиотеки и университета "Новый Узбекистан".Кроме того, 21 сентября этого года глава государства в режиме видеоконференцсвязи примет участие в торжественном открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН и в рамках мероприятия выступит на общеполитических дебатах высокого уровня.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html

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пресс-служба президента, шерзод асадов