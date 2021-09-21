https://uz.sputniknews.ru/20210921/munisa-rizaeva-raskryla-skolko-zarabatyvaet-za-odno-vystuplenie--video-20582363.html
Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео
Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео
Артистка озвучила сумму во время прямой трансляции в своем Instagram. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T13:11+0500
2021-09-21T13:11+0500
2021-09-21T13:49+0500
общество
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заработки
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева рассказала, сколько получает за свои выступления.Об этом спросили подписчики, когда артистка вела прямую трансляцию в Instagram.Поклонники поинтересовались, сколько у Ризаевой свадебных заказов и какой доход они приносят.Ризаева призналась, что иногда в день у нее бывает пять-шесть выступлений, а то и восемь.Один из фанатов затем спросил певицу, будет ли она выступать после замужества. На это Ризаева дала неожиданный ответ.Звезда часто делится с поклонниками личными моментами. Так, недавно она похвасталась законченным ремонтом в люксовой квартире в Tashkent City.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/munisa-rizaeva-spela-po-videosvyazi-s-yunoy-fanatkoy-iz-samarkanda--video-20112884.html
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шоу-бизнес, заработки, муниса ризаева, узбекистан
Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео
13:11 21.09.2021 (обновлено: 13:49 21.09.2021)
Артистка озвучила сумму во время прямой трансляции в своем Instagram.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева рассказала, сколько получает за свои выступления.
Об этом спросили подписчики, когда артистка вела прямую трансляцию в Instagram.
Поклонники поинтересовались, сколько у Ризаевой свадебных заказов и какой доход они приносят.
Ризаева призналась, что иногда в день у нее бывает пять-шесть выступлений, а то и восемь.
"Мы не отдыхаем, совсем нет времени на отдых. Если говорить про сумму за одну свадьбу, то это 1000 долларов", — отметила звезда.
Один из фанатов затем спросил певицу, будет ли она выступать после замужества. На это Ризаева дала неожиданный ответ.
"Нет, после замужества никаких свадебных выступлений", — отрезала артистка.
Звезда часто делится с поклонниками личными моментами. Так, недавно она похвасталась
законченным ремонтом в люксовой квартире в Tashkent City.