https://uz.sputniknews.ru/20210921/munisa-rizaeva-raskryla-skolko-zarabatyvaet-za-odno-vystuplenie--video-20582363.html

Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео

Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео

Артистка озвучила сумму во время прямой трансляции в своем Instagram. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

шоу-бизнес

заработки

муниса ризаева

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева рассказала, сколько получает за свои выступления.Об этом спросили подписчики, когда артистка вела прямую трансляцию в Instagram.Поклонники поинтересовались, сколько у Ризаевой свадебных заказов и какой доход они приносят.Ризаева призналась, что иногда в день у нее бывает пять-шесть выступлений, а то и восемь.Один из фанатов затем спросил певицу, будет ли она выступать после замужества. На это Ризаева дала неожиданный ответ.Звезда часто делится с поклонниками личными моментами. Так, недавно она похвасталась законченным ремонтом в люксовой квартире в Tashkent City.

https://uz.sputniknews.ru/20210817/munisa-rizaeva-spela-po-videosvyazi-s-yunoy-fanatkoy-iz-samarkanda--video-20112884.html

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шоу-бизнес, заработки, муниса ризаева, узбекистан