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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/u-tashkenta-net-dannyx-o-lishenii-uzbekskogo-yazyka-statusa-ofitsialnogo-v-afganistane-20576443.html
У Ташкента нет данных о лишении узбекского языка статуса официального в Афганистане
У Ташкента нет данных о лишении узбекского языка статуса официального в Афганистане
Еще недавно "Талибан"* заверял, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане и что продолжится его изучение в местных школах. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T08:57+0500
2021-09-21T08:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
узбекский язык
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране.По его мнению, речь может идти о временных мерах из-за подготовки новой афганской конституции.По его словам, сейчас новые власти Афганистана готовят проект нового закона, который будет принимать всеафганский совет старейшин Лойя-Джирга. Ранее "Талибан"* заверил власти РУз, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане и что продолжится его изучение в школах. Об этом информировал официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.Между тем позднее появились сообщения о том, что новые афганские власти издали временный закон, который устанавливает новую систему управления и оставляет только два официальных языка — пушту и дари.До недавнего времени наряду с ними имел официальный статус и узбекский язык — на нем говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в Афганистане существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekskiy-yazyk-ostanetsya-odnim-iz-ofitsialnyx-v-afganistane--mid-20313605.html
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афганистан, узбекский язык, радикальное движение "талибан"

У Ташкента нет данных о лишении узбекского языка статуса официального в Афганистане

08:57 21.09.2021
668
© AFP / Aamir QureshiУрок в одной из школ Кабула
Урок в одной из школ Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© AFP / Aamir Qureshi
Еще недавно "Талибан"* заверял, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане и что продолжится его изучение в местных школах.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране.
По его мнению, речь может идти о временных мерах из-за подготовки новой афганской конституции.
"Какого-то разговора о том, чтобы талибы выступали за лишения официального статуса узбекского языка, я об этом не слышал", — сказал Иргашев РИА Новости в кулуарах конференции Валдайского клуба.
По его словам, сейчас новые власти Афганистана готовят проект нового закона, который будет принимать всеафганский совет старейшин Лойя-Джирга.
"На этот переходный период они отказываются от конституции, которая была при (президентах. — Sputnik) Ашрафе Гани, Хамиде Карзае. И временно, до принятия новой конституции, будет использоваться конституция, которая действовала до прихода американцев. И в той конституции официальными языками были пушту и дари. Такая вот может быть интерпретация", — отметил Иргашев.
Ранее "Талибан"* заверил власти РУз, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане и что продолжится его изучение в школах. Об этом информировал официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.
Между тем позднее появились сообщения о том, что новые афганские власти издали временный закон, который устанавливает новую систему управления и оставляет только два официальных языка — пушту и дари.
До недавнего времени наряду с ними имел официальный статус и узбекский язык — на нем говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в Афганистане существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.
Ученики в классе школы для бывших беспризорных детей Aschiana в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
Общество
Узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане – МИД
31 августа, 16:50
1309

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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