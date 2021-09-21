https://uz.sputniknews.ru/20210921/u-tashkenta-net-dannyx-o-lishenii-uzbekskogo-yazyka-statusa-ofitsialnogo-v-afganistane-20576443.html

У Ташкента нет данных о лишении узбекского языка статуса официального в Афганистане

У Ташкента нет данных о лишении узбекского языка статуса официального в Афганистане

Еще недавно "Талибан"* заверял, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане и что продолжится его изучение в местных школах. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T08:57+0500

2021-09-21T08:57+0500

2021-09-21T08:57+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

узбекский язык

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране.По его мнению, речь может идти о временных мерах из-за подготовки новой афганской конституции.По его словам, сейчас новые власти Афганистана готовят проект нового закона, который будет принимать всеафганский совет старейшин Лойя-Джирга. Ранее "Талибан"* заверил власти РУз, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане и что продолжится его изучение в школах. Об этом информировал официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.Между тем позднее появились сообщения о том, что новые афганские власти издали временный закон, который устанавливает новую систему управления и оставляет только два официальных языка — пушту и дари.До недавнего времени наряду с ними имел официальный статус и узбекский язык — на нем говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в Афганистане существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekskiy-yazyk-ostanetsya-odnim-iz-ofitsialnyx-v-afganistane--mid-20313605.html

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афганистан, узбекский язык, радикальное движение "талибан"