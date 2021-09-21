https://uz.sputniknews.ru/20210921/uzbekskie-studenty-stomatologi-smogut-poluchit-diplom-rudn-20588655.html
Узбекские студенты-стоматологи смогут получить диплом РУДН
Узбекские студенты-стоматологи смогут получить диплом РУДН
Ташкентский государственный стоматологический институт внедряет совместные учебные программы с Российским университетом дружбы народов. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Совместные учебные программы по направлениям "Стоматология" и "Лечебное дело" будут осуществлять Ташкентский государственный стоматологический институт и Российский университет дружбы народов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики в своем Telegram-канале.Учебная программа разработана в соответствии с международными требованиями и в будущем позволит выпускникам работать по профессии в любой стране. Обучение будет проводиться на базе Ташкентского стоматологического института.Ранее сообщалось, что студенты-медики из Узбекистана пройдут ординатуру на базе медицинского университета им. Пирогова. Всего конкурсный отбор на обучение в России прошли 37 ординаторов. В Ташкенте также будет создан филиал РНИМУ им. Пирогова.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-studentov-iz-vsex-stran-sng--shevtsov-20327317.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
образование, узбекистан, медицина, рудн
Узбекские студенты-стоматологи смогут получить диплом РУДН
Ташкентский государственный стоматологический институт внедряет совместные учебные программы с Российским университетом дружбы народов.
ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Совместные учебные программы по направлениям "Стоматология" и "Лечебное дело" будут осуществлять Ташкентский государственный стоматологический институт и Российский университет дружбы народов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики в своем Telegram-канале.
Учебная программа разработана в соответствии с международными требованиями и в будущем позволит выпускникам работать по профессии в любой стране. Обучение будет проводиться на базе Ташкентского стоматологического института.
"Студенты, окончившие программу бакалавриата и защитившие выпускную квалификационную работу, получат дипломы обоих вузов и смогут работать по профессии в любой части мира", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось
, что студенты-медики из Узбекистана пройдут ординатуру на базе медицинского университета им. Пирогова. Всего конкурсный отбор на обучение в России прошли 37 ординаторов. В Ташкенте также будет создан филиал РНИМУ им. Пирогова.