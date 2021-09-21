https://uz.sputniknews.ru/20210921/uzbekskie-studenty-stomatologi-smogut-poluchit-diplom-rudn-20588655.html

Узбекские студенты-стоматологи смогут получить диплом РУДН

Узбекские студенты-стоматологи смогут получить диплом РУДН

Ташкентский государственный стоматологический институт внедряет совместные учебные программы с Российским университетом дружбы народов. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T17:00+0500

2021-09-21T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Совместные учебные программы по направлениям "Стоматология" и "Лечебное дело" будут осуществлять Ташкентский государственный стоматологический институт и Российский университет дружбы народов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики в своем Telegram-канале.Учебная программа разработана в соответствии с международными требованиями и в будущем позволит выпускникам работать по профессии в любой стране. Обучение будет проводиться на базе Ташкентского стоматологического института.Ранее сообщалось, что студенты-медики из Узбекистана пройдут ординатуру на базе медицинского университета им. Пирогова. Всего конкурсный отбор на обучение в России прошли 37 ординаторов. В Ташкенте также будет создан филиал РНИМУ им. Пирогова.

https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-studentov-iz-vsex-stran-sng--shevtsov-20327317.html

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образование, узбекистан, медицина, рудн