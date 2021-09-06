https://uz.sputniknews.ru/20210906/uzbekistanskie-studenty-proydut-ordinaturu-v-universitete-im-pirogova-20387145.html

Узбекистанские студенты пройдут ординатуру в университете им. Пирогова

Узбекистанские студенты пройдут ординатуру в университете им. Пирогова

Конкурсный отбор прошли 37 претендентов из Узбекистана. Они получат стипендию от фонда "Эл-Юрт Умиди". 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T19:08+0500

2021-09-06T19:08+0500

2021-09-06T19:08+0500

общество

образование

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/06/20387099_181:0:1033:479_1920x0_80_0_0_2f97719adee92e6223213d154e1d58d3.jpg

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Победители конкурса Минздрава и Фонда "Эл-Юрт Умиди" получили сертификаты на прохождение ординатуры в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова, сообщает пресс-служба фонда.В 2021-2022 учебном году ординатуру в университете в числе иностранных студентов пройдут 37 узбекистанцев.Всего на конкурс было подано 174 заявки, предварительное собеседование в Минздраве страны прошли 115 человек. По итогам тестирования 57 претендентов набрали более 70 баллов и получили право участвовать в финальной части конкурса на зачисление в ординатуру по квоте для иностранных студентов. Все 37 победителей получат стипендии фонда "Эл-Юрт Умиди".Кроме того, в Ташкенте будет создан филиал РНИМУ имени Пирогова. Указ об этом подписал 1 июля 2021 года Президент страны Шавкат Мирзиёев.В Ташкенте уже действует ряд филиалов ведущих российских вузов. Так, об открытии своих отделений в республике объявили ВГИК, РГПУим. Герцена, действуют здесь филиалы МГИМОи МИСиС.

https://uz.sputniknews.ru/20210906/minvuz-obnarodoval-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-magistraturu-uzbekistanskix-vuzov-20377569.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, ташкент