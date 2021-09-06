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Узбекистанские студенты пройдут ординатуру в университете им. Пирогова
Узбекистанские студенты пройдут ординатуру в университете им. Пирогова
Конкурсный отбор прошли 37 претендентов из Узбекистана. Они получат стипендию от фонда "Эл-Юрт Умиди". 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T19:08+0500
2021-09-06T19:08+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Победители конкурса Минздрава и Фонда "Эл-Юрт Умиди" получили сертификаты на прохождение ординатуры в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова, сообщает пресс-служба фонда.В 2021-2022 учебном году ординатуру в университете в числе иностранных студентов пройдут 37 узбекистанцев.Всего на конкурс было подано 174 заявки, предварительное собеседование в Минздраве страны прошли 115 человек. По итогам тестирования 57 претендентов набрали более 70 баллов и получили право участвовать в финальной части конкурса на зачисление в ординатуру по квоте для иностранных студентов. Все 37 победителей получат стипендии фонда "Эл-Юрт Умиди".Кроме того, в Ташкенте будет создан филиал РНИМУ имени Пирогова. Указ об этом подписал 1 июля 2021 года Президент страны Шавкат Мирзиёев.В Ташкенте уже действует ряд филиалов ведущих российских вузов. Так, об открытии своих отделений в республике объявили ВГИК, РГПУим. Герцена, действуют здесь филиалы МГИМОи МИСиС.
https://uz.sputniknews.ru/20210906/minvuz-obnarodoval-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-magistraturu-uzbekistanskix-vuzov-20377569.html
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образование, ташкент

Узбекистанские студенты пройдут ординатуру в университете им. Пирогова

19:08 06.09.2021
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© Пресс-служба фонда "Эл-Юрт Умиди"Победители конкурса на прохождение ординатуры в РНИМУ им. Пирогова
Победители конкурса на прохождение ординатуры в РНИМУ им. Пирогова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Пресс-служба фонда "Эл-Юрт Умиди"
Конкурсный отбор прошли 37 претендентов из Узбекистана. Они получат стипендию от фонда "Эл-Юрт Умиди".
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Победители конкурса Минздрава и Фонда "Эл-Юрт Умиди" получили сертификаты на прохождение ординатуры в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова, сообщает пресс-служба фонда.
В 2021-2022 учебном году ординатуру в университете в числе иностранных студентов пройдут 37 узбекистанцев.
Всего на конкурс было подано 174 заявки, предварительное собеседование в Минздраве страны прошли 115 человек. По итогам тестирования 57 претендентов набрали более 70 баллов и получили право участвовать в финальной части конкурса на зачисление в ординатуру по квоте для иностранных студентов. Все 37 победителей получат стипендии фонда "Эл-Юрт Умиди".
Кроме того, в Ташкенте будет создан филиал РНИМУ имени Пирогова. Указ об этом подписал 1 июля 2021 года Президент страны Шавкат Мирзиёев.
В Ташкенте уже действует ряд филиалов ведущих российских вузов. Так, об открытии своих отделений в республике объявили ВГИК, РГПУим. Герцена, действуют здесь филиалы МГИМОи МИСиС.
Абитуриенты стоят возле ограждения - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
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