https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-dni-mejdunarodnogo-festivalya-v-uzbekistane-otkroyutsya-shest-kinoteatrov-20580804.html

В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров

В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров

Свои двери распахнут для посетителей кинотеатры, расположенные в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T11:57+0500

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культура

кино

национальное агентство "узбеккино"

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Шесть новых кинотеатров откроются в столице и в других городах Узбекистана во время проведения международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" с 28 сентября по 3 октября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии. Согласно информации ведомства, в Ташкенте свои двери для посетителей распахнет реконструированный Дворец кино им. Алишера Навои. Отмечается, что в отремонтированном здании заработают четыре кинозала на более чем 3,3 тысяч посадочных мест. Также для ташкентцев будет открыт киноконцертный зал Renaissance Hall, рассчитанный почти на 2 тысячи мест. В Самарканде любители кино смогут посетить кинотеатр Family Park с тремя залами на 450 мест.В Бухаре после капитальной реконструкции заработает кинотеатр с одноименным названием. В нем расположатся два зала на 434 места. К тому же состоится открытие нового кинотеатра Chinor Cinema с двумя залами на 225 мест и кинотеатра в ТРЦ "Бухара" с тремя залами на 340 мест.В Хиве местные жители смогут посетить обновленный кинотеатр им. Худойбергена Деванова с одним залом на 320 мест.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/vo-vremya-rekonstruktsii-kinoteatra-stroiteli-obnarujili-panno-v-stile-modern-19330035.html

https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html

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кино, национальное агентство "узбеккино", фестиваль