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В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров
В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров
Свои двери распахнут для посетителей кинотеатры, расположенные в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T11:57+0500
2021-09-21T12:45+0500
культура
кино
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фестиваль
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Шесть новых кинотеатров откроются в столице и в других городах Узбекистана во время проведения международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" с 28 сентября по 3 октября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии. Согласно информации ведомства, в Ташкенте свои двери для посетителей распахнет реконструированный Дворец кино им. Алишера Навои. Отмечается, что в отремонтированном здании заработают четыре кинозала на более чем 3,3 тысяч посадочных мест. Также для ташкентцев будет открыт киноконцертный зал Renaissance Hall, рассчитанный почти на 2 тысячи мест. В Самарканде любители кино смогут посетить кинотеатр Family Park с тремя залами на 450 мест.В Бухаре после капитальной реконструкции заработает кинотеатр с одноименным названием. В нем расположатся два зала на 434 места. К тому же состоится открытие нового кинотеатра Chinor Cinema с двумя залами на 225 мест и кинотеатра в ТРЦ "Бухара" с тремя залами на 340 мест.В Хиве местные жители смогут посетить обновленный кинотеатр им. Худойбергена Деванова с одним залом на 320 мест.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/vo-vremya-rekonstruktsii-kinoteatra-stroiteli-obnarujili-panno-v-stile-modern-19330035.html
https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html
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кино, национальное агентство "узбеккино", фестиваль

В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров

11:57 21.09.2021 (обновлено: 12:45 21.09.2021)
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© Sputnik / Алексей ДаничевКинозал
Кинозал - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
Свои двери распахнут для посетителей кинотеатры, расположенные в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Шесть новых кинотеатров откроются в столице и в других городах Узбекистана во время проведения международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" с 28 сентября по 3 октября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии.
Панно художника Альфреда Мазитова Девочка с косичками - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
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Во время реконструкции кинотеатра строители обнаружили панно в стиле модерн
21 июня, 12:50
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Согласно информации ведомства, в Ташкенте свои двери для посетителей распахнет реконструированный Дворец кино им. Алишера Навои. Отмечается, что в отремонтированном здании заработают четыре кинозала на более чем 3,3 тысяч посадочных мест. Также для ташкентцев будет открыт киноконцертный зал Renaissance Hall, рассчитанный почти на 2 тысячи мест.
Зрительный зал в ташкентском Доме кино. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
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Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет
23 марта, 11:28
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В Самарканде любители кино смогут посетить кинотеатр Family Park с тремя залами на 450 мест.
В Бухаре после капитальной реконструкции заработает кинотеатр с одноименным названием. В нем расположатся два зала на 434 места. К тому же состоится открытие нового кинотеатра Chinor Cinema с двумя залами на 225 мест и кинотеатра в ТРЦ "Бухара" с тремя залами на 340 мест.
В Хиве местные жители смогут посетить обновленный кинотеатр им. Худойбергена Деванова с одним залом на 320 мест.
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