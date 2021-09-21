https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-dni-mejdunarodnogo-festivalya-v-uzbekistane-otkroyutsya-shest-kinoteatrov-20580804.html
В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров
В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров
Свои двери распахнут для посетителей кинотеатры, расположенные в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T11:57+0500
2021-09-21T11:57+0500
2021-09-21T12:45+0500
культура
кино
национальное агентство "узбеккино"
фестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1028/39/10283954_0:93:1200:768_1920x0_80_0_0_d550d439806be5c0abc81e6459fc5325.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Шесть новых кинотеатров откроются в столице и в других городах Узбекистана во время проведения международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" с 28 сентября по 3 октября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии. Согласно информации ведомства, в Ташкенте свои двери для посетителей распахнет реконструированный Дворец кино им. Алишера Навои. Отмечается, что в отремонтированном здании заработают четыре кинозала на более чем 3,3 тысяч посадочных мест. Также для ташкентцев будет открыт киноконцертный зал Renaissance Hall, рассчитанный почти на 2 тысячи мест. В Самарканде любители кино смогут посетить кинотеатр Family Park с тремя залами на 450 мест.В Бухаре после капитальной реконструкции заработает кинотеатр с одноименным названием. В нем расположатся два зала на 434 места. К тому же состоится открытие нового кинотеатра Chinor Cinema с двумя залами на 225 мест и кинотеатра в ТРЦ "Бухара" с тремя залами на 340 мест.В Хиве местные жители смогут посетить обновленный кинотеатр им. Худойбергена Деванова с одним залом на 320 мест.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/vo-vremya-rekonstruktsii-kinoteatra-stroiteli-obnarujili-panno-v-stile-modern-19330035.html
https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1028/39/10283954_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_b32884b6ec4e034cd76adb4e3e45e4e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кино, национальное агентство "узбеккино", фестиваль
В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров
11:57 21.09.2021 (обновлено: 12:45 21.09.2021)
Свои двери распахнут для посетителей кинотеатры, расположенные в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Шесть новых кинотеатров откроются в столице и в других городах Узбекистана во время проведения международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" с 28 сентября по 3 октября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии.
Согласно информации ведомства, в Ташкенте свои двери для посетителей распахнет реконструированный Дворец кино им. Алишера Навои. Отмечается, что в отремонтированном здании заработают четыре кинозала на более чем 3,3 тысяч посадочных мест. Также для ташкентцев будет открыт киноконцертный зал Renaissance Hall, рассчитанный почти на 2 тысячи мест.
В Самарканде любители кино смогут посетить кинотеатр Family Park с тремя залами на 450 мест.
В Бухаре после капитальной реконструкции заработает кинотеатр с одноименным названием. В нем расположатся два зала на 434 места. К тому же состоится открытие нового кинотеатра Chinor Cinema с двумя залами на 225 мест и кинотеатра в ТРЦ "Бухара" с тремя залами на 340 мест.
В Хиве местные жители смогут посетить обновленный кинотеатр им. Худойбергена Деванова с одним залом на 320 мест.