https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-karakalpakstane-uchenikov-nachalnyx-klassov-obespechat-besplatnymi-obedami-20589370.html

В Каракалпакстане учеников начальных классов обеспечат бесплатными обедами

В Каракалпакстане учеников начальных классов обеспечат бесплатными обедами

Инициатива будет внедрена по распоряжению главы государства Шавката Мирзиёева. На ее реализацию из госбюджета ежегодно начнут выделять 100 млрд сумов. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T17:42+0500

2021-09-21T17:42+0500

2021-09-21T17:44+0500

общество

шавкат мирзиёев

каракалпакстан

школы

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В школах Каракалпакстана ученикам 1-4 классов начнут предоставлять бесплатный обед, заявил президент Узбекистана в ходе предвыборной встречи с избирателями в Нукусе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "УзЛиДеП".Во избежание коррупционных действий, глава государства поручил ответственным лицам взять ситуацию под контроль.Отмечается, что для реализации инициативы из госбюджета ежегодно будет выделяться 100 млрд сумов.Лидер республики Шавкат Мирзиёев прибыл сегодня, во вторник, в Каракалпакстан в рамках своей агитационной программы перед президентскими выборами. Во время визита кандидат проведет встречу с избирателями и посетит ряд объектов.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-uvelichat-razmery-detskix-posobiy-20052094.html

каракалпакстан

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шавкат мирзиёев, каракалпакстан, школы