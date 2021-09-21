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https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-karakalpakstane-uchenikov-nachalnyx-klassov-obespechat-besplatnymi-obedami-20589370.html
В Каракалпакстане учеников начальных классов обеспечат бесплатными обедами
В Каракалпакстане учеников начальных классов обеспечат бесплатными обедами
Инициатива будет внедрена по распоряжению главы государства Шавката Мирзиёева. На ее реализацию из госбюджета ежегодно начнут выделять 100 млрд сумов. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T17:42+0500
2021-09-21T17:44+0500
общество
шавкат мирзиёев
каракалпакстан
школы
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В школах Каракалпакстана ученикам 1-4 классов начнут предоставлять бесплатный обед, заявил президент Узбекистана в ходе предвыборной встречи с избирателями в Нукусе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "УзЛиДеП".Во избежание коррупционных действий, глава государства поручил ответственным лицам взять ситуацию под контроль.Отмечается, что для реализации инициативы из госбюджета ежегодно будет выделяться 100 млрд сумов.Лидер республики Шавкат Мирзиёев прибыл сегодня, во вторник, в Каракалпакстан в рамках своей агитационной программы перед президентскими выборами. Во время визита кандидат проведет встречу с избирателями и посетит ряд объектов.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-uvelichat-razmery-detskix-posobiy-20052094.html
каракалпакстан
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шавкат мирзиёев, каракалпакстан, школы

В Каракалпакстане учеников начальных классов обеспечат бесплатными обедами

17:42 21.09.2021 (обновлено: 17:44 21.09.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Инициатива будет внедрена по распоряжению главы государства Шавката Мирзиёева. На ее реализацию из госбюджета ежегодно начнут выделять 100 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В школах Каракалпакстана ученикам 1-4 классов начнут предоставлять бесплатный обед, заявил президент Узбекистана в ходе предвыборной встречи с избирателями в Нукусе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "УзЛиДеП".
Во избежание коррупционных действий, глава государства поручил ответственным лицам взять ситуацию под контроль.
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Отмечается, что для реализации инициативы из госбюджета ежегодно будет выделяться 100 млрд сумов.
Лидер республики Шавкат Мирзиёев прибыл сегодня, во вторник, в Каракалпакстан в рамках своей агитационной программы перед президентскими выборами. Во время визита кандидат проведет встречу с избирателями и посетит ряд объектов.
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