https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-molodye-kinematografisty-smogut-pouchastvovat-v-konkurse-kino-za-pyat-dney-20582605.html

В Узбекистане молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней"

В Узбекистане молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней"

Победителей наградят денежными призами. За первое место они получат $15 тысяч, за второе - $10 тысяч, за третье - $7 тысяч. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T12:44+0500

2021-09-21T12:44+0500

2021-09-21T12:44+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Конкурсная программа "Кино за пять дней" будет организована в Узбекистане для молодых кинематографистов в рамках международного фестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Агентстве кинематографии. По данным киноагентства, участниками конкурса станут свыше двадцати молодых режиссеров, лауреатов международных кинофестивалей из 22-х стран мира.Отмечается, что им предстоит за пять дней снять короткометражные фильмы об Узбекистане на тему "Великий Шелковый путь". Начинающим режиссерам будут доступны в республике 13 крупных городов и 30 локаций.В конкурсе примут участие кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Ирана, Испании, Казахстана, Кении, Кыргызстана, Марокко, Мексики, России, Таджикистана, Украины, Филиппин, Франции, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.В состав жюри войдут известные мастера киноискусства международного класса, артисты, ученые-искусствоведы и киноведы, а также ведущие специалисты.Победители конкурса, проводимого в рамках кинофестиваля, будут награждены дипломами, статуэтками и денежными премиями. За первое место они получат $15 тысяч, за второе - $10 тысяч, за третье - $7 тысяч.Молодые кинодеятели, получившие признание от международного жюри и поклонников, также будут награждены специальными призами за каждую дополнительную номинацию.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-dni-mejdunarodnogo-festivalya-v-uzbekistane-otkroyutsya-shest-kinoteatrov-20580804.html

https://uz.sputniknews.ru/20210831/filial-vgika-otkroetsya-v-nastupayuschem-uchebnom-godu-v-tashkente-20302354.html

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