https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-zayavili-o-edinyx-s-rf-podxodax-k-sotrudnichestvu-s-novoy-vlastyu-afganistana-20575806.html

В Узбекистане заявили о единых с РФ подходах к сотрудничеству с новой властью Афганистана

В Узбекистане заявили о единых с РФ подходах к сотрудничеству с новой властью Афганистана

В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не заинтересована в дезинтеграции Афганистана". 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T08:30+0500

2021-09-21T08:30+0500

2021-09-21T08:33+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Узбекистан и Россия едины в оценках и подходах к сотрудничеству с новой властью Афганистана.Об этом заявил спецпредставитель узбекского президента по Афганистану Исматулла Иргашев.По его словам, талибы хотят стать полноправными участниками мирового сообщества, но у них не хватает опыта того, как нужно строить цивилизованное общество. Ранее Иргашев заявил, что не владеет информацией о планируемой в Душанбе встрече представителей движения "Талибан"* и сил сопротивления. Узбекистан приглашения на эти переговоры не получал. В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не заинтересована в дезинтеграции Афганистана".Российский лидер отмечал, что чем быстрее талибы войдут в цивилизованные отношения с другими странами, тем легче будет вести с ними диалог. По словам Путина, сейчас "вместе нужно решать вопрос легализации политических сил в самом Афганистане, посматривая на то, что происходит в реальной жизни". Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210920/v-tashkente-ne-znali-o-vstreche-v-dushanbe-chlenov-talibana-i-soprotivleniya-20569619.html

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узбекистан, афганистан, радикальное движение "талибан"