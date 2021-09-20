https://uz.sputniknews.ru/20210920/v-tashkente-ne-znali-o-vstreche-v-dushanbe-chlenov-talibana-i-soprotivleniya-20569619.html

В Ташкенте не знали о встрече в Душанбе представителей "Талибана"* и сопротивления

В Ташкенте не знали о встрече в Душанбе представителей "Талибана"* и сопротивления

Между тем республика намерена и дальше продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T16:15+0500

2021-09-20T16:15+0500

2021-09-20T16:28+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не владеет информацией о планируемой в Душанбе встрече представителей движения "Талибан"* и сил сопротивления.Меджу тем Иргашев подчеркнул, что Ташкент продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану.Ранее официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов сообщил, что 14 сентября власти Узбекистана направили в Афганистан 1,3 тысячи тонн гуманитарного груза из продуктов питания, медикаментов и одежды.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210920/uzbekistan-ne-vedet-peregovorov-s-oon-po-afganskim-bejentsam--irgashev-20568424.html

https://uz.sputniknews.ru/20210920/ischenko-v-chem-otlichie-verxushki-talibana-ot-vlastey-ukrainy--video-20561218.html

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афганистан, радикальное движение "талибан"