https://uz.sputniknews.ru/20210920/v-tashkente-ne-znali-o-vstreche-v-dushanbe-chlenov-talibana-i-soprotivleniya-20569619.html
В Ташкенте не знали о встрече в Душанбе представителей "Талибана"* и сопротивления
В Ташкенте не знали о встрече в Душанбе представителей "Талибана"* и сопротивления
Между тем республика намерена и дальше продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T16:15+0500
2021-09-20T16:15+0500
2021-09-20T16:28+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не владеет информацией о планируемой в Душанбе встрече представителей движения "Талибан"* и сил сопротивления.Меджу тем Иргашев подчеркнул, что Ташкент продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану.Ранее официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов сообщил, что 14 сентября власти Узбекистана направили в Афганистан 1,3 тысячи тонн гуманитарного груза из продуктов питания, медикаментов и одежды.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210920/uzbekistan-ne-vedet-peregovorov-s-oon-po-afganskim-bejentsam--irgashev-20568424.html
https://uz.sputniknews.ru/20210920/ischenko-v-chem-otlichie-verxushki-talibana-ot-vlastey-ukrainy--video-20561218.html
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афганистан, радикальное движение "талибан"
В Ташкенте не знали о встрече в Душанбе представителей "Талибана"* и сопротивления
16:15 20.09.2021 (обновлено: 16:28 20.09.2021)
Между тем республика намерена и дальше продолжать оказывать гуманитарную помощь Афганистану.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не владеет информацией о планируемой в Душанбе встрече представителей движения "Талибан"* и сил сопротивления.
"Нет, я не в курсе такой встречи, и приглашения на нее мы не получали", — сказал Иргашев в кулуарах конференции, отвечая на вопрос РИА Новости
о возможном участии узбекской стороны в таких переговорах.
Меджу тем Иргашев подчеркнул, что Ташкент продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану.
"Мы всегда оказывали поддержку афганскому народу. Мы только что отправили большой груз, конечно, мы планируем и дальше (это делать. — Sputnik)", — сказал спецпредставитель.
Ранее официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов сообщил, что 14 сентября власти Узбекистана направили в Афганистан 1,3 тысячи тонн гуманитарного груза из продуктов питания, медикаментов и одежды.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики уже объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран