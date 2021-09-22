https://uz.sputniknews.ru/20210922/memorialy-skorbi-ocheredi-na-perelivanie-krovi-kak-jivet-perm-posle-strelby--video-20596681.html
Мемориалы скорби, очереди на переливание крови: как живет Пермь после стрельбы — видео
Мемориалы скорби, очереди на переливание крови: как живет Пермь после стрельбы — видео
С момента трагедии в Перми прошло уже два дня, однако жители города до сих пор не могут прийти в себя. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T09:00+0500
2021-09-22T09:00+0500
2021-09-22T09:00+0500
видео
мультимедиа
студенты
трагедия
стрельба
пермь
вуз
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Напомним: 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек. Еще 24 были ранены, часть из них находятся в тяжелом состоянии. Студента задержали, при этом он оказывал сопротивление. Сейчас подозреваемый госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". После инцидента десятки добровольцев выстроилась в очередь к пункту переливания крови для помощи пострадавшим. А у здания Пермского вуза образовался стихийный мемориал. Как город оправляется после трагедии, смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/tragediya-v-permskom-universitete-xronologiya-sobytiy-dannye-o-strelke-pogibshix-i-ranenyx-20567316.html
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мультимедиа , студенты, трагедия, стрельба, пермь, вуз
Мемориалы скорби, очереди на переливание крови: как живет Пермь после стрельбы — видео
С момента трагедии в Перми прошло уже два дня, однако жители города до сих пор не могут прийти в себя.
Напомним: 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
В результате погибли шесть человек. Еще 24 были ранены, часть из них находятся в тяжелом состоянии.
Студента задержали, при этом он оказывал сопротивление. Сейчас подозреваемый госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
После инцидента десятки добровольцев выстроилась в очередь к пункту переливания крови для помощи пострадавшим. А у здания Пермского вуза образовался стихийный мемориал.
Как город оправляется после трагедии, смотрите в видео.