https://uz.sputniknews.ru/20210922/memorialy-skorbi-ocheredi-na-perelivanie-krovi-kak-jivet-perm-posle-strelby--video-20596681.html

Мемориалы скорби, очереди на переливание крови: как живет Пермь после стрельбы — видео

Мемориалы скорби, очереди на переливание крови: как живет Пермь после стрельбы — видео

С момента трагедии в Перми прошло уже два дня, однако жители города до сих пор не могут прийти в себя. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T09:00+0500

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Напомним: 20 сентября молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек. Еще 24 были ранены, часть из них находятся в тяжелом состоянии. Студента задержали, при этом он оказывал сопротивление. Сейчас подозреваемый госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". После инцидента десятки добровольцев выстроилась в очередь к пункту переливания крови для помощи пострадавшим. А у здания Пермского вуза образовался стихийный мемориал. Как город оправляется после трагедии, смотрите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/tragediya-v-permskom-universitete-xronologiya-sobytiy-dannye-o-strelke-pogibshix-i-ranenyx-20567316.html

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мультимедиа , студенты, трагедия, стрельба, пермь, вуз