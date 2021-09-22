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Миграционный центр в подмосковном Путилково закроется в ноябре
Миграционный центр в подмосковном Путилково закроется в ноябре
Ранее местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой разобраться с ситуацией у ЕМЦ. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T10:33+0500
2021-09-22T10:39+0500
общество
многофункциональный миграционный центр
мигранты
подмосковье
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Миграционный центр в Путилково в ноябре переедет на новое место.Об этом заявил глава управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Люди жаловались на то, что мигранты с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. В мае, к примеру, сотни мигрантов выстроились толпой перед ЕМЦ и перекрыли дорогу в надежде вовремя оформить документы для пребывания в России и получить трудовые патенты.Движение оказалось заблокировано.Из-за жалоб жителей глава СПЧ Валерий Фадеев направлял обращения в МВД РФ и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, а также призывал перенести ЕМЦ подальше от жилых районов.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/migratsionnye-tsentry-saxarovo-i-putilkovo-resheno-obedinit-20589061.html
подмосковье
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многофункциональный миграционный центр, мигранты, подмосковье, трудовые мигранты

Миграционный центр в подмосковном Путилково закроется в ноябре

10:33 22.09.2021 (обновлено: 10:39 22.09.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОчередь из мигрантов возле Единого миграционного центра Московской области
Очередь из мигрантов возле Единого миграционного центра Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Ранее местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой разобраться с ситуацией у ЕМЦ.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Миграционный центр в Путилково в ноябре переедет на новое место.
Об этом заявил глава управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.
"Андрей Юрьевич, мы по вашему поручению подобрали новую удобную площадку для оформления патентов, значит, соответственно, в ноябре месяце мы должны переехать на новую площадку. Миграционный центр в Путилково перестанет работать", — сообщил Каратаев губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на оперативном совещании.
Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд".
Люди жаловались на то, что мигранты с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов.
В мае, к примеру, сотни мигрантов выстроились толпой перед ЕМЦ и перекрыли дорогу в надежде вовремя оформить документы для пребывания в России и получить трудовые патенты.
Движение оказалось заблокировано.
Из-за жалоб жителей глава СПЧ Валерий Фадеев направлял обращения в МВД РФ и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, а также призывал перенести ЕМЦ подальше от жилых районов.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
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Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить
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