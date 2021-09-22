https://uz.sputniknews.ru/20210922/migratsionnyy-tsentr-v-podmoskovnom-putilkovo-zakroetsya-v-noyabre-20598637.html

Миграционный центр в подмосковном Путилково закроется в ноябре

Миграционный центр в подмосковном Путилково закроется в ноябре

Ранее местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой разобраться с ситуацией у ЕМЦ. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T10:33+0500

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общество

многофункциональный миграционный центр

мигранты

подмосковье

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Миграционный центр в Путилково в ноябре переедет на новое место.Об этом заявил глава управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.Ранее жители Путилково неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд". Люди жаловались на то, что мигранты с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов. В мае, к примеру, сотни мигрантов выстроились толпой перед ЕМЦ и перекрыли дорогу в надежде вовремя оформить документы для пребывания в России и получить трудовые патенты.Движение оказалось заблокировано.Из-за жалоб жителей глава СПЧ Валерий Фадеев направлял обращения в МВД РФ и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, а также призывал перенести ЕМЦ подальше от жилых районов.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/migratsionnye-tsentry-saxarovo-i-putilkovo-resheno-obedinit-20589061.html

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многофункциональный миграционный центр, мигранты, подмосковье, трудовые мигранты