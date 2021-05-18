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В Подмосковье очередь перед миграционным центром перекрыла дорогу — видео
В Подмосковье очередь перед миграционным центром перекрыла дорогу — видео
Желающие легализоваться занимали очередь с трех часов утра. Никаких нарушений со стороны мигрантов зафиксировано не было. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T09:43+0500
2021-05-18T09:43+0500
россия
трудовые мигранты
подмосковье
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Подмосковье сотни человек выстроились перед Единым Миграционным центром, чтобы встать на учет.Людей было так много, что это создало трудности для проезда транспорта. Движение оказалось заблокировано.Кадры были сняты в Путилково в понедельник, 17 мая.Ранее более 200 тысяч граждан Узбекистана, незаконно находящиеся на территории России, получили предупреждение: если до 15 июня они не легализуются, то их ждет депортация из РФ.До этого подобное заявление сделали в МВД России по отношению ко всем нелегалам из стран СНГ. Данное решение связано с пандемией COVID-19. По официальным данным на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения).При этом около 1,1 миллиона соотечественников работают именно в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
россия
подмосковье
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трудовые мигранты, подмосковье

В Подмосковье очередь перед миграционным центром перекрыла дорогу — видео

09:43 18.05.2021
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Желающие легализоваться занимали очередь с трех часов утра. Никаких нарушений со стороны мигрантов зафиксировано не было.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Подмосковье сотни человек выстроились перед Единым Миграционным центром, чтобы встать на учет.
Людей было так много, что это создало трудности для проезда транспорта. Движение оказалось заблокировано.
Кадры были сняты в Путилково в понедельник, 17 мая.
Ранее более 200 тысяч граждан Узбекистана, незаконно находящиеся на территории России, получили предупреждение: если до 15 июня они не легализуются, то их ждет депортация из РФ.
До этого подобное заявление сделали в МВД России по отношению ко всем нелегалам из стран СНГ. Данное решение связано с пандемией COVID-19.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
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Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня
21 апреля, 12:16
9299
По официальным данным на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения).
При этом около 1,1 миллиона соотечественников работают именно в России.
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