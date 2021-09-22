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Мирзиёев предложил разработать антинаркотический план для стран Центральной и Южной Азии
Мирзиёев предложил разработать антинаркотический план для стран Центральной и Южной Азии
Накануне узбекский лидер выступил с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генассамблеи ООН. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T08:30+0500
2021-09-22T08:30+0500
2021-09-22T08:59+0500
политика
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шавкат мирзиёев
наркотики
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил вместе с ООН разработать совместный антинаркотический план действий для стран Центральной и Южной Азии.Во вторник узбекский лидер выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Глава государства напомнил, что в ноябре в Ташкенте состоится международная конференция, посвященная десятилетию принятия совместного плана действий в рамках реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.Полное видео выступления главы государства на 76-й сессии Генассамблеи ООН можно посмотреть здесь.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/svoboda-slova-zelenaya-energetika-i-afganistan-o-chem-govoril-mirziyoev-v-oon-20595495.html
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оон, шавкат мирзиёев, наркотики
Мирзиёев предложил разработать антинаркотический план для стран Центральной и Южной Азии
08:30 22.09.2021 (обновлено: 08:59 22.09.2021)
Накануне узбекский лидер выступил с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил вместе с ООН разработать совместный антинаркотический план действий для стран Центральной и Южной Азии.
Во вторник узбекский лидер выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Нарастающие в мире угрозы, конфликты и транснациональные вызовы требуют дальнейшего укрепления международного сотрудничества. В продолжение наших усилий мы с данным Управлением ООН (по наркотикам и преступности. — Sputnik) намерены разработать совместный антинаркотический план действий, охватывающий страны Центральной и Южной Азии".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства напомнил, что в ноябре в Ташкенте состоится международная конференция, посвященная десятилетию принятия совместного плана действий в рамках реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
"Подписание в рамках мероприятия совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности региональной Программы для стран Центральной Азии на 2022-2025 годы заложит прочную основу для работы в этом направлении".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Полное видео выступления главы государства на 76-й сессии Генассамблеи ООН можно посмотреть здесь
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