https://uz.sputniknews.ru/20210922/mirziyoev-predlojil-razrabotat-antinarkoticheskiy-plan-dlya-stran-tsentralnoy-i-yujnoy-azii-20596020.html

Мирзиёев предложил разработать антинаркотический план для стран Центральной и Южной Азии

Мирзиёев предложил разработать антинаркотический план для стран Центральной и Южной Азии

Накануне узбекский лидер выступил с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генассамблеи ООН. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

оон

шавкат мирзиёев

наркотики

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил вместе с ООН разработать совместный антинаркотический план действий для стран Центральной и Южной Азии.Во вторник узбекский лидер выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Глава государства напомнил, что в ноябре в Ташкенте состоится международная конференция, посвященная десятилетию принятия совместного плана действий в рамках реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.Полное видео выступления главы государства на 76-й сессии Генассамблеи ООН можно посмотреть здесь.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/svoboda-slova-zelenaya-energetika-i-afganistan-o-chem-govoril-mirziyoev-v-oon-20595495.html

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оон, шавкат мирзиёев, наркотики