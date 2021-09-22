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Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
Семнадцатого сентября по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T16:11+0500
2021-09-22T16:11+0500
2021-09-22T16:11+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.Семнадцатого сентября в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.По данным МИД, в среду Камилов провел в Ташкенте рабочее совещание, посвященное приоритетам очередного председательства Узбекистана в ШОС.Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что в 2022 году в ШОС под председательством республики пройдут более 80 мероприятий.Узбекистан также председательствовал в этой организации в 2004, 2010 и 2016 годах.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/strany-shos-podderjali-ideyu-mirziyoeva-o-vstreche-vysokogo-urovnya-po-afganistanu-20576826.html
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Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
Семнадцатого сентября по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Семнадцатого сентября в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
По данным МИД, в среду Камилов провел в Ташкенте рабочее совещание, посвященное приоритетам очередного председательства Узбекистана в ШОС.
"У Узбекистана есть большой опыт организации мероприятий международного масштаба. Поэтому нет сомнений в том, что все мероприятия в рамках председательства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества будут проведены на самом высоком уровне", — заявил Камилов в ходе совещания.
Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил
, что в 2022 году в ШОС под председательством республики пройдут более 80 мероприятий.
Узбекистан также председательствовал в этой организации в 2004, 2010 и 2016 годах.