https://uz.sputniknews.ru/20210922/predsedatelstvo-uzbekistana-v-shos-proydet-na-samom-vysokom-urovne--kamilov-20607167.html

Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов

Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов

Семнадцатого сентября по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T16:11+0500

2021-09-22T16:11+0500

2021-09-22T16:11+0500

политика

узбекистан

абдулазиз камилов

мид узбекистана

шос

председательство

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.Семнадцатого сентября в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.По данным МИД, в среду Камилов провел в Ташкенте рабочее совещание, посвященное приоритетам очередного председательства Узбекистана в ШОС.Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что в 2022 году в ШОС под председательством республики пройдут более 80 мероприятий.Узбекистан также председательствовал в этой организации в 2004, 2010 и 2016 годах.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/strany-shos-podderjali-ideyu-mirziyoeva-o-vstreche-vysokogo-urovnya-po-afganistanu-20576826.html

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узбекистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, шос, председательство