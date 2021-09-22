Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210922/predsedatelstvo-uzbekistana-v-shos-proydet-na-samom-vysokom-urovne--kamilov-20607167.html
Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
Семнадцатого сентября по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T16:11+0500
2021-09-22T16:11+0500
политика
узбекистан
абдулазиз камилов
мид узбекистана
шос
председательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/16/20597487_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e2796ad0b173bdd68b651095b02b472c.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.Семнадцатого сентября в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.По данным МИД, в среду Камилов провел в Ташкенте рабочее совещание, посвященное приоритетам очередного председательства Узбекистана в ШОС.Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что в 2022 году в ШОС под председательством республики пройдут более 80 мероприятий.Узбекистан также председательствовал в этой организации в 2004, 2010 и 2016 годах.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/strany-shos-podderjali-ideyu-mirziyoeva-o-vstreche-vysokogo-urovnya-po-afganistanu-20576826.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/16/20597487_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a33371c2cbb94b610d59beca25b77c34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, шос, председательство

Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов

16:11 22.09.2021
121
© Pixabay/ LoggaWigglerУзбекистан
Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Pixabay/ LoggaWiggler
Семнадцатого сентября по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Семнадцатого сентября в Душанбе в ходе саммита глав государств-участников ШОС председательство в этой организации в порядке ротации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
По данным МИД, в среду Камилов провел в Ташкенте рабочее совещание, посвященное приоритетам очередного председательства Узбекистана в ШОС.

"У Узбекистана есть большой опыт организации мероприятий международного масштаба. Поэтому нет сомнений в том, что все мероприятия в рамках председательства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества будут проведены на самом высоком уровне", — заявил Камилов в ходе совещания.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что в 2022 году в ШОС под председательством республики пройдут более 80 мероприятий.
Узбекистан также председательствовал в этой организации в 2004, 2010 и 2016 годах.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Страны ШОС поддержали идею Мирзиёева о встрече высокого уровня по Афганистану
Вчера, 09:58
524
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:40В Андижане произошло трагическое ДТП: трое погибли, один пострадал
16:27Аральская катастрофа: каждой семье в Муйнаке выделят по $500
16:15Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки
16:15В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео
16:11Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
15:45В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
15:45Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий
15:29Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины
15:06Германия подчеркнула роль Узбекистана в установлении мира в Афганистане
14:31"Терминатор 9": певец Шохруххон поделился с поклонниками загадочным видео
14:22В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро
14:20Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос
13:35Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина
13:10Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин
12:44Учителя-русисты получили сертификаты от РУДН
12:32Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность
12:01Америка придумала, что будет продавать миру. Платить придется всем
11:37В Сырдарье незаконно выкорчевали 13 многолетних деревьев
11:13Русские купили у Франции по дешевке Ван Гога и Гогена
11:08Главам трех районов Ташкента объявлен выговор