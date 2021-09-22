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Ширин Абдуллаева: в этот раз обошлось без сломанных лодыжек
Ширин Абдуллаева: в этот раз обошлось без сломанных лодыжек
Ширин Абдуллаева из Ташкента прошла в полуфинал шоу "Ты Супер". Юная полуфиналистка и ее родные рассказали Sputnik Узбекистан о своих эмоциях и ожиданиях от... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T20:53+0500
2021-09-22T20:53+0500
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До полуфинала осталось всего ничего, а пятнадцатилетняя участница шоу "Ты супер!" Ширин Абдуллаева полна уверенности в своих силах и надежд на победу, при этом в мыслях - ни капли волнения."Я была в шоке! Но рада, что оправдала ожидания жюри и оправдаю их в полуфинале", - поделилась эмоциями Ширин Абдуллаева.В прошлый раз на радостях от того, что стала участницей проекта, артистка подвернула лодыжку. В этот раз обошлось без эксцессов, были только слезы радости. Успокаивал юнную исполнительницу заяц-талисман Стасечка – так его в итоге назвала Ширин.Девушка рассказала, что на проекте болеет за своих конкуренток Софью Гогу и Таню Мавроди, которые, по ее словам, "духовно сильнее", чем она, потому что "у них непростая судьба". Саму же Ширин поддерживает родные, друзья и поклонники.В свою очередь отец артистки Баходир и сестра Гулинур Абдуллаевы переживают и волнуются, но очень верят в успех своей звездочки."У нее врожденный талант. Когда она звонит по телефону, и я слышу ее голос, сразу поднимается настроение", - признался Баходир Абдуллаев.Сестра надеется, что все у Ширин будет хорошо и она пройдет в финал: "Она чистосердечная девочка, пусть Бог ее поддержит"Редакция Sputnik Узбекистан также верит в талантливую участницу вокального конкурса "Ты Супер" и желает ей победы.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/zayats-ne-podvel-shirin-abdullaeva-proshla-v-polufinal-shou-ty-super-20559839.html
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мультимедиа , узбекистан, певица, ты супер

Ширин Абдуллаева: в этот раз обошлось без сломанных лодыжек

20:53 22.09.2021
556
Анна Черкасова
Все материалы
Ширин Абдуллаева из Ташкента прошла в полуфинал шоу "Ты Супер". Юная полуфиналистка и ее родные рассказали Sputnik Узбекистан о своих эмоциях и ожиданиях от участия в проекте, а также о том, какое имя получил заяц-талисман.
До полуфинала осталось всего ничего, а пятнадцатилетняя участница шоу "Ты супер!" Ширин Абдуллаева полна уверенности в своих силах и надежд на победу, при этом в мыслях - ни капли волнения.
"Я была в шоке! Но рада, что оправдала ожидания жюри и оправдаю их в полуфинале", - поделилась эмоциями Ширин Абдуллаева.
Участница юбилейного сезона шоу Ты Супер! Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
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Заяц не подвел: Ширин Абдуллаева прошла в полуфинал шоу "Ты Супер!"
20 сентября, 00:56
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В прошлый раз на радостях от того, что стала участницей проекта, артистка подвернула лодыжку. В этот раз обошлось без эксцессов, были только слезы радости. Успокаивал юнную исполнительницу заяц-талисман Стасечка – так его в итоге назвала Ширин.
Девушка рассказала, что на проекте болеет за своих конкуренток Софью Гогу и Таню Мавроди, которые, по ее словам, "духовно сильнее", чем она, потому что "у них непростая судьба". Саму же Ширин поддерживает родные, друзья и поклонники.
В свою очередь отец артистки Баходир и сестра Гулинур Абдуллаевы переживают и волнуются, но очень верят в успех своей звездочки.
"У нее врожденный талант. Когда она звонит по телефону, и я слышу ее голос, сразу поднимается настроение", - признался Баходир Абдуллаев.
Сестра надеется, что все у Ширин будет хорошо и она пройдет в финал: "Она чистосердечная девочка, пусть Бог ее поддержит"
Редакция Sputnik Узбекистан также верит в талантливую участницу вокального конкурса "Ты Супер" и желает ей победы.
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