https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-uzbekistane-vynesli-prigovor-mujchine-ubivavshego-oslov-radi-myasa-20606465.html
В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
Весной в ходе обыска правоохранители обнаружили у осужденного дестяки шкур, мясных изделий. Также были найдены 20 еще живых ослов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T15:45+0500
2021-09-22T15:45+0500
2021-09-22T15:52+0500
общество
суд
карши
животные
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Суд в Карши приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за убийство ослов и продажу их мяса заказчикам.В апреле полиция задержала жителя махалли "Арабхона", который разделывал у себя дома туши животных. В ходе обыска в его доме были изъяты шкуры, мясо, а также 20 живых ослов.Кому осужденный сбывал ослиное мясо и как оно дальше использовалось, не уточняется.В конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за жестокое обращение с животными на срок до шести месяцев лишения свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/minyust-napomnil-o-trebovaniyax-pri-prodaje-myasa-posle-oslinoy-myasorubki-v-karshi-18393184.html
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суд, карши, животные
В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
15:45 22.09.2021 (обновлено: 15:52 22.09.2021)
Весной в ходе обыска правоохранители обнаружили у осужденного дестяки шкур, мясных изделий. Также были найдены 20 еще живых ослов.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Суд в Карши приговорил
мужчину к двум годам исправительных работ за убийство ослов и продажу их мяса заказчикам.
В апреле полиция задержала
жителя махалли "Арабхона", который разделывал у себя дома туши животных. В ходе обыска в его доме были изъяты шкуры, мясо, а также 20 живых ослов.
"Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК Узбекистана "производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 20% заработной платы", — говорится в сообщении суда.
Кому осужденный сбывал ослиное мясо и как оно дальше использовалось, не уточняется.
В конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за жестокое обращение с животными на срок до шести месяцев лишения свободы.