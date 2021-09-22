Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-uzbekistane-vynesli-prigovor-mujchine-ubivavshego-oslov-radi-myasa-20606465.html
В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
Весной в ходе обыска правоохранители обнаружили у осужденного дестяки шкур, мясных изделий. Также были найдены 20 еще живых ослов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T15:45+0500
2021-09-22T15:52+0500
общество
суд
карши
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19451083_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_1617088ecb1ab0075782f5096dee2ad4.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Суд в Карши приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за убийство ослов и продажу их мяса заказчикам.В апреле полиция задержала жителя махалли "Арабхона", который разделывал у себя дома туши животных. В ходе обыска в его доме были изъяты шкуры, мясо, а также 20 живых ослов.Кому осужденный сбывал ослиное мясо и как оно дальше использовалось, не уточняется.В конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за жестокое обращение с животными на срок до шести месяцев лишения свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/minyust-napomnil-o-trebovaniyax-pri-prodaje-myasa-posle-oslinoy-myasorubki-v-karshi-18393184.html
карши
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19451083_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_c7bfa76cdb4d0c54168162c2934c2e47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
суд, карши, животные

В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса

15:45 22.09.2021 (обновлено: 15:52 22.09.2021)
428
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМясо и стейки
Мясо и стейки - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Весной в ходе обыска правоохранители обнаружили у осужденного дестяки шкур, мясных изделий. Также были найдены 20 еще живых ослов.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Суд в Карши приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за убийство ослов и продажу их мяса заказчикам.
В апреле полиция задержала жителя махалли "Арабхона", который разделывал у себя дома туши животных. В ходе обыска в его доме были изъяты шкуры, мясо, а также 20 живых ослов.
"Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК Узбекистана "производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 20% заработной платы", — говорится в сообщении суда.
Кому осужденный сбывал ослиное мясо и как оно дальше использовалось, не уточняется.
В конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за жестокое обращение с животными на срок до шести месяцев лишения свободы.
Мясо на прилавке - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
Общество
Минюст озвучил требования при продаже мяса после "ослиной мясорубки" в Карши
19 апреля, 09:31
2483
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:40В Андижане произошло трагическое ДТП: трое погибли, один пострадал
16:27Аральская катастрофа: каждой семье в Муйнаке выделят по $500
16:15Британский самолет вынуждено сел в Ташкенте из-за смерти пассажирки
16:15В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео
16:11Председательство Узбекистана в ШОС пройдет на самом высоком уровне — Камилов
15:45В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса
15:45Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий
15:29Пассажиров столичного метро снова высадили из вагона - причины
15:06Германия подчеркнула роль Узбекистана в установлении мира в Афганистане
14:31"Терминатор 9": певец Шохруххон поделился с поклонниками загадочным видео
14:22В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро
14:20Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос
13:35Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина
13:10Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин
12:44Учителя-русисты получили сертификаты от РУДН
12:32Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность
12:01Америка придумала, что будет продавать миру. Платить придется всем
11:37В Сырдарье незаконно выкорчевали 13 многолетних деревьев
11:13Русские купили у Франции по дешевке Ван Гога и Гогена
11:08Главам трех районов Ташкента объявлен выговор