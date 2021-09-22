https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-uzbekistane-vynesli-prigovor-mujchine-ubivavshego-oslov-radi-myasa-20606465.html

В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса

В Узбекистане вынесли приговор мужчине, убивавшего ослов ради мяса

Весной в ходе обыска правоохранители обнаружили у осужденного дестяки шкур, мясных изделий. Также были найдены 20 еще живых ослов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T15:45+0500

2021-09-22T15:45+0500

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общество

суд

карши

животные

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Суд в Карши приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за убийство ослов и продажу их мяса заказчикам.В апреле полиция задержала жителя махалли "Арабхона", который разделывал у себя дома туши животных. В ходе обыска в его доме были изъяты шкуры, мясо, а также 20 живых ослов.Кому осужденный сбывал ослиное мясо и как оно дальше использовалось, не уточняется.В конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за жестокое обращение с животными на срок до шести месяцев лишения свободы.

https://uz.sputniknews.ru/20210419/minyust-napomnil-o-trebovaniyax-pri-prodaje-myasa-posle-oslinoy-myasorubki-v-karshi-18393184.html

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суд, карши, животные