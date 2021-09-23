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Животные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — фото
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С момента страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло уже 35 лет.
С тех пор на тему Чернобыля было снято немало фильмов и придумано много легенд.
Один из них связан с животными-мутантами: якобы в зоне отчуждения водятся трехглазые, двуголовые или однолапые звери.
Все эти изменения, как утверждалось в мифах, были спровоцированы повышенной радиацией.
Однако ряд ученых считают, что это выдумка. В частности, такого мнения придерживается физик Владимир Яценко — он лично находился в зоне ЧАЭС в июне 1985 года (авария произошла 26 апреля 1986-го).
По словам эксперта, генетические мутации у животных и правда могут встречаться в зоне отчуждения, но не чаще, чем в любом другом месте.
"Телята с отклонениями рождались и раньше, но они умирали и их просто выбрасывали, а после катастрофы стали больше обращать внимание, и объяснили люди это влиянием радиации", — объяснял Яценко.
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© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveДикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Дикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛиса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Лиса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛось в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Лось в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveВолк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Волк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveКосули в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Косули в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЕж в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
Еж в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve / S.GaschakБурый медведь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve / S.Gaschak
Бурый медведь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛетучая мышь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Летучая мышь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveРысь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Рысь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveБарсук в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Барсук в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЯщерица в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Ящерица в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveВолк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Волк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЯстреб в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Ястреб в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveДикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
Дикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЧерный аист в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Черный аист в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Дикий кабан в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Дикий кабан в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛебеди в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
Лебеди в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveКосуля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Косуля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС