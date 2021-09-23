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Животные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — фото
Животные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — фото
С момента страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло уже 35 лет. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T12:43+0500
2021-09-23T12:43+0500
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С тех пор на тему Чернобыля было снято немало фильмов и придумано много легенд.Один из них связан с животными-мутантами: якобы в зоне отчуждения водятся трехглазые, двуголовые или однолапые звери.Все эти изменения, как утверждалось в мифах, были спровоцированы повышенной радиацией.Однако ряд ученых считают, что это выдумка. В частности, такого мнения придерживается физик Владимир Яценко — он лично находился в зоне ЧАЭС в июне 1985 года (авария произошла 26 апреля 1986-го).По словам эксперта, генетические мутации у животных и правда могут встречаться в зоне отчуждения, но не чаще, чем в любом другом месте.Sputnik Узбекистан готов развеять популярный миф вокруг животных ЧАЭС! Смотрите фотоленту, как на самом деле выглядят чернобыльские звери!
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фото, мультимедиа , чернобыль, аэс, животные

Животные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — фото

12:43 23.09.2021
385
С момента страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло уже 35 лет.
С тех пор на тему Чернобыля было снято немало фильмов и придумано много легенд.
Один из них связан с животными-мутантами: якобы в зоне отчуждения водятся трехглазые, двуголовые или однолапые звери.
Все эти изменения, как утверждалось в мифах, были спровоцированы повышенной радиацией.
Однако ряд ученых считают, что это выдумка. В частности, такого мнения придерживается физик Владимир Яценко — он лично находился в зоне ЧАЭС в июне 1985 года (авария произошла 26 апреля 1986-го).
По словам эксперта, генетические мутации у животных и правда могут встречаться в зоне отчуждения, но не чаще, чем в любом другом месте.
"Телята с отклонениями рождались и раньше, но они умирали и их просто выбрасывали, а после катастрофы стали больше обращать внимание, и объяснили люди это влиянием радиации", — объяснял Яценко.
Sputnik Узбекистан готов развеять популярный миф вокруг животных ЧАЭС! Смотрите фотоленту, как на самом деле выглядят чернобыльские звери!
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveДикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Дикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
1/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Дикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛиса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Лиса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
2/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Лиса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛось в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Лось в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
3/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Лось в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveВолк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Волк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
4/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Волк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveКосули в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Косули в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
5/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Косули в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЕж в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
Еж в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
6/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Еж в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve / S.GaschakБурый медведь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Бурый медведь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
7/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve / S.Gaschak
Бурый медведь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛетучая мышь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Летучая мышь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
8/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Летучая мышь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveРысь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Рысь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
9/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Рысь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveБарсук в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Барсук в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
10/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Барсук в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЯщерица в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Ящерица в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
11/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Ящерица в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveВолк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Волк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
12/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Волк в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЯстреб в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Ястреб в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
13/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Ястреб в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveДикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
Дикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
14/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Дикие лошади в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЧерный аист в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Черный аист в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
15/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Черный аист в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve

Дикий кабан в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Дикий кабан в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. - Sputnik Узбекистан
16/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve

Дикий кабан в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveЛебеди в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
Лебеди в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
17/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Лебеди в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveКосуля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Косуля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
18/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
Косуля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere ReserveВ зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан
19/19
© Foto : Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
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