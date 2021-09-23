https://uz.sputniknews.ru/20210923/20618950.html

Животные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — фото

Животные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — фото

С момента страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло уже 35 лет. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T12:43+0500

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С тех пор на тему Чернобыля было снято немало фильмов и придумано много легенд.Один из них связан с животными-мутантами: якобы в зоне отчуждения водятся трехглазые, двуголовые или однолапые звери.Все эти изменения, как утверждалось в мифах, были спровоцированы повышенной радиацией.Однако ряд ученых считают, что это выдумка. В частности, такого мнения придерживается физик Владимир Яценко — он лично находился в зоне ЧАЭС в июне 1985 года (авария произошла 26 апреля 1986-го).По словам эксперта, генетические мутации у животных и правда могут встречаться в зоне отчуждения, но не чаще, чем в любом другом месте.Sputnik Узбекистан готов развеять популярный миф вокруг животных ЧАЭС! Смотрите фотоленту, как на самом деле выглядят чернобыльские звери!

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фото, мультимедиа , чернобыль, аэс, животные