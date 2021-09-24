https://uz.sputniknews.ru/20210924/minvuz-obnarodoval-rezultaty-vstupitelnyx-ekzamenov-v-litsei-20633404.html

Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи

Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи

По информации министерства, абитуриенты могут узнать итоговую оценку за проверочные испытания двумя доступными способами. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T10:33+0500

2021-09-24T10:33+0500

2021-09-24T10:33+0500

общество

вступительные экзамены

министерство высшего и среднего специального образования

лицей

экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/567/85/5678558_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bd066be0142f6861b7ffc1657bdcf381.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Результаты вступительных экзаменов в узбекистанские лицеи на 2021/2022 учебный год обнародовали в Министерстве высшего и среднего специального образования. По информации Минвуза, абитуриенты могут узнать итоговую оценку за проверочные испытания двумя доступными способами. Ознакомиться с результатами можно на официальных веб-сайтах вузов, в ведении которых находятся академические лицеи. Также найти списки поступивших возможно на веб-сайте litsey.edu.uz в разделе "мандат". Однако эта функция доступна только на узбекской версии электронной платформы. В настоящее время в республике действуют 68 различных лицеев.В начале сентября Минвуз опубликовал результаты вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов. Поступающие могли узнать итоговые баллы посредством специальных платформ, а также через Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, QR-коды или непосредственно в вузах.

https://uz.sputniknews.ru/20210903/kogda-budut-obyavleny-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-uzbekistanskie-vuzy--otvet-gtst-20355936.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вступительные экзамены, министерство высшего и среднего специального образования, лицей, экзамены