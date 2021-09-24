https://uz.sputniknews.ru/20210924/minvuz-obnarodoval-rezultaty-vstupitelnyx-ekzamenov-v-litsei-20633404.html
Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи
Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи
По информации министерства, абитуриенты могут узнать итоговую оценку за проверочные испытания двумя доступными способами. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T10:33+0500
2021-09-24T10:33+0500
2021-09-24T10:33+0500
общество
вступительные экзамены
министерство высшего и среднего специального образования
лицей
экзамены
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Результаты вступительных экзаменов в узбекистанские лицеи на 2021/2022 учебный год обнародовали в Министерстве высшего и среднего специального образования. По информации Минвуза, абитуриенты могут узнать итоговую оценку за проверочные испытания двумя доступными способами. Ознакомиться с результатами можно на официальных веб-сайтах вузов, в ведении которых находятся академические лицеи. Также найти списки поступивших возможно на веб-сайте litsey.edu.uz в разделе "мандат". Однако эта функция доступна только на узбекской версии электронной платформы. В настоящее время в республике действуют 68 различных лицеев.В начале сентября Минвуз опубликовал результаты вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов. Поступающие могли узнать итоговые баллы посредством специальных платформ, а также через Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, QR-коды или непосредственно в вузах.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/kogda-budut-obyavleny-itogi-vstupitelnyx-ekzamenov-v-uzbekistanskie-vuzy--otvet-gtst-20355936.html
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вступительные экзамены, министерство высшего и среднего специального образования, лицей, экзамены
Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи
По информации министерства, абитуриенты могут узнать итоговую оценку за проверочные испытания двумя доступными способами.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
Результаты вступительных экзаменов в узбекистанские лицеи на 2021/2022 учебный год обнародовали
в Министерстве высшего и среднего специального образования.
По информации Минвуза, абитуриенты могут узнать итоговую оценку за проверочные испытания двумя доступными способами. Ознакомиться с результатами можно на официальных веб-сайтах вузов, в ведении которых находятся академические лицеи. Также найти списки поступивших возможно на веб-сайте litsey.edu.uz
в разделе "мандат". Однако эта функция доступна только на узбекской версии электронной платформы.
В настоящее время в республике действуют 68 различных лицеев.
В начале сентября Минвуз опубликовал
результаты вступительных экзаменов в магистратуру узбекистанских вузов. Поступающие могли узнать итоговые баллы посредством специальных платформ, а также через Telegram-боты Государственного центра тестирования, SMS-уведомления, QR-коды или непосредственно в вузах.