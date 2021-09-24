https://uz.sputniknews.ru/20210924/minzdrav-poluchil-dokumenty-na-registratsiyu-vaktsiny-dlya-podrostkov-20635194.html

Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков

Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков

Помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что в случае регистрации препарата, вакцинация несовершеннолетних от коронавирусной... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T11:59+0500

2021-09-24T11:59+0500

2021-09-24T12:01+0500

россия

вакцина

подростки

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины для профилактики COVID у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М", которые направят на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о дальнейшей регистрации препарата, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.По его словам, сейчас в России уже зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и однокомпонентный "Спутник Лайт".Помощник главы Минздрава РФ также отметил, что в случае регистрации препарата, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Прививать несовершеннолетних данной вакциной планируется только при наличии согласия родителей или законных представителей, уточнил Кузнецов.Напомним: впервые COVID обнаружили в Китае в декабре 2019 года. Геном вируса ученые смогли расшифровать уже в январе 2020-го. Это позволило специалистам в области вирусологии приступить к началу разработки препарата против коронавирусной инфекции. Первая в мире общедоступная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года.

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вакцина, подростки, вакцинация