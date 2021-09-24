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Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков
Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков
Помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что в случае регистрации препарата, вакцинация несовершеннолетних от коронавирусной... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T11:59+0500
2021-09-24T12:01+0500
россия
вакцина
подростки
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины для профилактики COVID у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М", которые направят на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о дальнейшей регистрации препарата, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.По его словам, сейчас в России уже зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и однокомпонентный "Спутник Лайт".Помощник главы Минздрава РФ также отметил, что в случае регистрации препарата, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Прививать несовершеннолетних данной вакциной планируется только при наличии согласия родителей или законных представителей, уточнил Кузнецов.Напомним: впервые COVID обнаружили в Китае в декабре 2019 года. Геном вируса ученые смогли расшифровать уже в январе 2020-го. Это позволило специалистам в области вирусологии приступить к началу разработки препарата против коронавирусной инфекции. Первая в мире общедоступная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html
https://uz.sputniknews.ru/20210912/v-kitae-obnarujen-novyy-ochag-zarajeniya-koronavirusom-20464898.html
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вакцина, подростки, вакцинация

Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков

11:59 24.09.2021 (обновлено: 12:01 24.09.2021)
341
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что в случае регистрации препарата, вакцинация несовершеннолетних от коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Минздрав РФ получил документы на регистрацию вакцины для профилактики COVID у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М", которые направят на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о дальнейшей регистрации препарата, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
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По его словам, сейчас в России уже зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и однокомпонентный "Спутник Лайт".
Помощник главы Минздрава РФ также отметил, что в случае регистрации препарата, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Прививать несовершеннолетних данной вакциной планируется только при наличии согласия родителей или законных представителей, уточнил Кузнецов.
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Напомним: впервые COVID обнаружили в Китае в декабре 2019 года. Геном вируса ученые смогли расшифровать уже в январе 2020-го. Это позволило специалистам в области вирусологии приступить к началу разработки препарата против коронавирусной инфекции. Первая в мире общедоступная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года.
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