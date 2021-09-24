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Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
Как отметили в МВД, документ "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции". 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T09:30+0500
2021-09-24T09:33+0500
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В России активно разрабатывают новый закон в сфере миграции. Об этом сообщил замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.По его словам, этот закон "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции". Документ коснется правил въезда, пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ, а также "повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время".Новый закон, как ожидается, вступит в силу в 2024 году. При этом останется два основных вида въезда: на основании визы и без нее. Кроме того, в новом законе будут уточнены правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получение медвиз.Ранее стало известно о разработке мобильного приложения, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России.Приложение могут запустить уже в следующем году.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/kak-rossiya-budet-privlekat-trudovyx-migrantov-iz-sng--otvetili-v-mintruda-20616644.html
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мвд, мвд россии, трудовые мигранты, миграция, мигрант

Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России

09:30 24.09.2021 (обновлено: 09:33 24.09.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОчередь из мигрантов возле Единого миграционного центра Московской области
Очередь из мигрантов возле Единого миграционного центра Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Как отметили в МВД, документ "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции".
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В России активно разрабатывают новый закон в сфере миграции. Об этом сообщил замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
По его словам, этот закон "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции".
Документ коснется правил въезда, пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ, а также "повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время".
Новый закон, как ожидается, вступит в силу в 2024 году.
О некоторых нововведениях Адзинов рассказал уже сейчас. Так, к примеру, власти планируют ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые сейчас для иностранцев.
При этом останется два основных вида въезда: на основании визы и без нее.
Кроме того, в новом законе будут уточнены правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получение медвиз.
Ранее стало известно о разработке мобильного приложения, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России.
Приложение могут запустить уже в следующем году.
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