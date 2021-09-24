https://uz.sputniknews.ru/20210924/novyy-zakon-o-migratsii-vstupit-v-silu-v-2024-godu--mvd-rossii-20631530.html

Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России

Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России

Как отметили в МВД, документ "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции". 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T09:30+0500

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В России активно разрабатывают новый закон в сфере миграции. Об этом сообщил замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.По его словам, этот закон "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции". Документ коснется правил въезда, пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ, а также "повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время".Новый закон, как ожидается, вступит в силу в 2024 году. При этом останется два основных вида въезда: на основании визы и без нее. Кроме того, в новом законе будут уточнены правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получение медвиз.Ранее стало известно о разработке мобильного приложения, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России.Приложение могут запустить уже в следующем году.

https://uz.sputniknews.ru/20210923/kak-rossiya-budet-privlekat-trudovyx-migrantov-iz-sng--otvetili-v-mintruda-20616644.html

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мвд, мвд россии, трудовые мигранты, миграция, мигрант