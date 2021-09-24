https://uz.sputniknews.ru/20210924/novyy-zakon-o-migratsii-vstupit-v-silu-v-2024-godu--mvd-rossii-20631530.html
Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
Как отметили в МВД, документ "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции". 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T09:30+0500
2021-09-24T09:30+0500
2021-09-24T09:33+0500
мвд
мвд россии
трудовые мигранты
миграция
мигрант
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20631762_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_76011fd16707968e5996ffa50fd52fa7.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В России активно разрабатывают новый закон в сфере миграции. Об этом сообщил замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.По его словам, этот закон "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции". Документ коснется правил въезда, пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ, а также "повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время".Новый закон, как ожидается, вступит в силу в 2024 году. При этом останется два основных вида въезда: на основании визы и без нее. Кроме того, в новом законе будут уточнены правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получение медвиз.Ранее стало известно о разработке мобильного приложения, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России.Приложение могут запустить уже в следующем году.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/kak-rossiya-budet-privlekat-trudovyx-migrantov-iz-sng--otvetili-v-mintruda-20616644.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20631762_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b3842b9a7df9e50f0004089ca9be8687.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд, мвд россии, трудовые мигранты, миграция, мигрант
Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
09:30 24.09.2021 (обновлено: 09:33 24.09.2021)
Как отметили в МВД, документ "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции".
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В России активно разрабатывают новый закон в сфере миграции. Об этом сообщил замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
По его словам, этот закон "кардинальным образом меняет правила в сфере миграции".
Документ коснется правил въезда, пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ, а также "повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время".
Новый закон, как ожидается, вступит в силу в 2024 году.
О некоторых нововведениях Адзинов рассказал уже сейчас. Так, к примеру, власти планируют ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые сейчас для иностранцев.
При этом останется два основных вида въезда: на основании визы и без нее.
Кроме того, в новом законе будут уточнены правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получение медвиз.
Ранее стало известно
о разработке мобильного приложения, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России.
Приложение могут запустить уже в следующем году.