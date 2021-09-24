https://uz.sputniknews.ru/20210924/u-tashkenta-est-svoe-videnie-afganistana-i-ponimanie-politiki-talibov-20642898.html

У Ташкента есть свое видение Афганистана и понимание политики талибов*

У Ташкента есть свое видение Афганистана и понимание политики талибов*

На Западе считают, что с талибами* невозможно договориться, а ШОС и Узбекистан тем временем пытаются наладить диалог с новой властью в Кабуле. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

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ташкент

афганистан

шос

иран

радикальное движение "талибан"

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Эксперт клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов поделился мнением об изменении ситуации в регионе Центральной Азии и Афганистана и рассказал, в каком русле, вероятнее всего, будут развиваться отношения Ташкента с новой властью в Кабуле.Как наладить диалог с талибами* На юбилейном саммите ШОС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС - Афганистан" для обсуждения кризисных вопросов в регионе.По мнению политолога, такое предложение со стороны президента Узбекистана говорит о готовности Ташкента и ШОС к диалогу с талибами*. Шавкат Мирзиеев показал, что есть заинтересованность наладить диалог с новыми властями в Кабуле."Это сигнал талибам*, о том что их готовы слушать, нужна лишь обратная связь", - поясняет Фархад Ибрагимов.Если талибы* откликнуться, то со стороны ШОС будет сформирована действенная площадка, которая поможет если не договориться сторонам, то услышать друг друга. Тем более, что уже, по словам политолога, вырабатываются дорожные карты по взаимодействию ШОС и Афганистана.Когда появится равноправное правительство в Кабуле Талибан* презентовал свое новое правительство, которое как и ожидалось, не стало инклюзивным, а максимально направлено на укрепления позиций пуштунов.Фархад Ибрагимов рассказал, что вряд ли сейчас мировое сообщество может рассчитывать на то, что в Афганистане появится равноправное правительство. Также он отмечает, что у каждой страны есть свое видение Афганистана и понимание талибов*. Иран и Таджикистан предъявляют к ним претензии за то, что нет инклюзивного правительства.Узбекистан же воспринимает Движение более спокойно и готов строить отношения с новым Кабулом. "Ташкент все может устраивать, пока талибы* не заходят за "красную линию"", - добавляет политолог.Полную версию интервью читайте на нашем канале в YouTube >>* - террористическая организация, запрещенная в РФ и других странах.

https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-shos-odobrili-vstuplenie-irana-v-kachestve-postoyannogo-chlena-20540323.html

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мультимедиа , ташкент, афганистан, шос, иран, радикальное движение "талибан"